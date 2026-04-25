傳承逾260年！ 「迎尪公」登錄北市無形文化資產

沿途不少信眾熱情參與 「千人傳轎」及「鑽轎腳」，場面熱絡，展現民間信仰的凝聚力。（文山區公所提供）

台北市文山區公所以地方特產鐵觀音茶，結合綠竹筍舉辦的「文山茶筍節」，今（25）日上午重頭戲「迎尪公巡田園」在木柵忠順廟熱鬧登場，台北市長蔣萬安扛起尪公輦轎，隨隊伍巡行至祭天大典紅壇，與木柵忠順廟董事長陳欽賜共同擔任主祭官，帶領民眾進行祈福儀式，祈求風調雨順、地方平安。此外，今年「迎尪公巡田園」正式登錄為台北市無形文化資產，

蔣萬安表示，今天很榮幸可以再次扛起尪公輦轎，祈求尪公可以持續護佑地方，今年是連續五年都參與「迎尪公巡田園」活動，每年農曆三月遶境、巡田園，每一步走起來都充滿感恩，今年度「迎尪公巡田園」正式登錄為台北市無形文化資產，未來由木柵忠順廟、木柵集應廟、景美集應廟、萬隆集應廟共同擔任保存者，特別感謝陳欽賜董事長，在10年前奔走，就是恢復「迎尪公巡田園」的活動，讓今天可以順利保有世代傳承的文化瑰寶。

請繼續往下閱讀...

文山區公所表示，「台北迎尪公」民俗，源於福建安溪移民信仰，主要奉祀尪公（保儀大夫），以農曆三月遶境、巡田園、九年輪祀特色著稱，該活動在文山地區已有超過260年歷史，是台北地區重要農業祈福活動，當時的農友為了守護茶園與農作物，祈求減少病蟲害，都會恭請台北市木柵忠順廟的尪公乘坐鑾轎巡視田園，不過但是傳統文化一度中斷長達十年，最終在2016年復辦，持續傳承珍貴文化資產。

文山區公所區長鄧淞駿表示，「迎尪公巡田園」為台北市八大宗教文化活動之一，也是認識文山茶產業與地方特色的重要窗口，今年更成為台北市無形文化資產，沿途不少信眾熱情參與 「千人傳轎」及「鑽轎腳」，場面熱絡，展現民間信仰的凝聚力。

鄧淞駿指出，透過與文山茶筍節結合，讓民眾在參與宗教盛事之餘，也能認識在地鐵觀音茶與綠竹筍，更帶動貓空商圈發展。文山區公所未來將持續透過宗教文化活動結合產業與國際交流，讓傳統信仰在現代社會中展現新風貌，吸引更多民眾走入文山、認識文山。

今年活動特別規畫新住民JW舞蹈團表演，演繹越南舞蹈與服飾，展現異國風情與多元文化魅力，此外還有新住民身著傳統服飾設攤與民眾互動，不僅體驗台灣在地宗教文化，也促進多元文化交流。

台北市長蔣萬安扛起尪公輦轎，隨隊伍巡行至祭天大典紅壇。（文山區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法