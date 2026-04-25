台南保生大帝前宣誓 與神同行拒菸檳

進香隊伍持衛生局創意八仙彩拒菸檳毛巾，一同響應與神同行活動。（台南市政府提供）

為推動青少年遠離菸品與檳榔危害，台南市衛生局今天在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「與神同行，拒菸檳我最行」宣導活動，結合地方宗教信仰力量，號召市民一同實踐無菸、無檳的健康生活，守護自己與家人的未來。

進香隊伍在凌晨3點半從麻豆草店尾良皇宮代天府起駕，徒步在上午9時順利抵達北區興濟宮，在醫神保生大帝聖前共同倡議健康理念，現場氣氛熱烈。副市長趙卿惠並代表市府致贈感謝狀予大觀音亭暨祀典興濟宮。

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現場不僅有傳統文化的小小種子麻豆良皇宮代天府小志工吳楷傑進行拒菸檳演說，亦有大批熱血青少年與參拜信眾共同進行拒菸檳簽署，更透過趣味十足的「神明九宮格」闖關遊戲，讓民眾在互動中學習如何擊退菸檳誘惑。

趙卿惠指出，檳榔已被認定為第一級致癌物，與口腔癌關聯密切，而台灣口腔癌的發生率與死亡率長期偏高，對有吸菸及嚼檳習慣者影響尤為顯著。提醒民眾善用政府提供的免費癌症篩檢資源，符合資格者可接受口腔黏膜檢查，特別是曾有吸菸或嚼檳習慣者，更應定期篩檢。

邀請青少年一同響應簽署拒菸檳。（台南市政府提供）

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