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    首頁 > 生活

    台南鳳梨好筍季開幕 鮮果品嘗還有500罐汽水大請客

    2026/04/25 14:05 記者吳俊鋒／台南報導
    台南鳳梨好筍季關廟主場活動開幕，展售地方優質農產。（記者吳俊鋒攝）

    台南鳳梨好筍季關廟主場活動開幕，展售地方優質農產。（記者吳俊鋒攝）

    台南鳳梨好筍季今天（25日）由關廟主場活動揭開序幕，市長黃偉哲為產業代言，區公所也透過精彩表演與趣味遊戲，熱鬧行銷地方特色，除鮮果品嘗外，更準備500罐汽水大請客，讓遊客消暑，盡情採買。

    活動在關廟山西宮前舉行，宣示今年台南鳳梨好筍季起跑，黃偉哲指出，關廟、龍崎、新化等地的鳳梨與竹筍，遠近馳名，市府穩固外銷之餘，更跨區整合，舉辦旗艦型的產業文化活動，擴大推廣力道，並促進觀光，讓更多人認識台南優質物產。

    農業局預估台南鳳梨今年收成量約5.2萬公噸，關廟區就占了將近一半，舉足輕重，堪稱全國指標，綠竹筍也很有名，纖維細嫩、口感清脆如水果；黃偉哲也示範如何變化多元創意料理，邀請民眾把握時機，走進產地，品嘗鮮甜美味。

    關廟區農會推廣部主任黃國斌說，關廟鳳梨栽種面積約540公頃，9成以上是「金鑽」品種，進入盛產期，已啟動運銷作業，拓展內需市場，目前收購價每斤15元。

    為推廣「食當季、吃在地」理念，活動現場也安排了DIY體驗，民眾只要集滿3個闖關章與2個特色戳章，即可兌換限量精美禮品，以及新鮮鳳梨，熱鬧行銷。

    活動現場展售美味綠竹筍，民眾搶購。（記者吳俊鋒攝）

    活動現場展售美味綠竹筍，民眾搶購。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區公所安排系列的互動遊戲，讓民眾共享親子樂趣。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區公所安排系列的互動遊戲，讓民眾共享親子樂趣。（記者吳俊鋒攝）

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