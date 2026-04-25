從小養成運動習慣 屏縣幼兒親子運動會近千人熱情響應

全場拋接大氣球，歡笑驚呼聲不斷。（記者羅欣貞攝）

推廣幼兒體適能，屏東縣政府今（25）日在縣立體育館舉行114學年度幼兒親子運動會，現場聚集30隊、近千名幼兒與家長參與，縣長周春米為小小運動員加油打氣，希望幼兒們從小培養運動習慣。

幼兒親子運動會一開場，屏東縣長周春米與全場師生、家長一起做健康操暖身，接著眾人將各式球類大氣球往空中拋接，親子驚呼連連，笑聲不斷，為幼兒親子運動會揭開序幕。

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周春米表示，運動不只能讓身體健康，還可以調節心情、學習技能。縣府重視幼兒教育，不僅致力於硬體環境的提升，更關心孩子們的身心發展，透過舉辦親子運動會，培養孩子愛運動的習慣，達到強化大肌肉發展的健康目標，更提供家長陪伴孩子的機會，一起完成共學、共玩的過程。

今日運動會設計一系列具挑戰性的體能遊戲，讓各年齡層幼兒都能盡情發揮，包括訓練彈跳力的「青蛙跳高高」和「小袋鼠跳跳」、考驗手眼協調的「拋接小英雄」和「小小神射手」、強調親子默契的「湯圓傳接樂」和「火車進山洞」，及需要大家同心協力的「無敵風火輪」，每一項遊戲結合趣味性與體能訓練，家長們紛紛拿起手機、相機捕捉孩子認真投入的神情，直呼「太好玩了！」。

屏東縣府教育處指出，今年參加人數近千人，家長與孩子一同完成許多挑戰關卡，展現家長對幼兒體育活動的高度重視，未來將持續推動多元化幼教活動，讓屏東縣成為最適合育兒、充滿活力的希望城市。

屏東縣114學年度幼兒親子運動會近千人齊聚縣立體育館。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米和全場一起做健康操暖身。（記者羅欣貞攝）

屏東縣幼兒親子運動會登場，縣長周春米和小朋友同樂。（記者羅欣貞攝）

小朋友認真參加訓練彈跳力的「青蛙跳高高」。（記者羅欣貞攝）

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