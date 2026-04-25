漫遊平溪品嚐極鮮珠蔥 新北推產地消費滿額折價優惠

新北珠蔥產地展售會集各區農會特產展售，販售珠蔥、綠竹筍、包種茶、蜂蜜等農產品。（記者翁聿煌攝）

春暖花開正是新北珠蔥最鮮甜的盛產期，新北市副市長劉和然25日出席新北珠蔥產地展售會，推廣新北在地當令優良農產，經濟發展局為串聯新北珠蔥各產區農遊路線，推出滿額回禮，活動期間至5月31日在平溪、烏來、新店、深坑、石碇及雙溪區內25家指定餐廳享用珠蔥料理，消費滿額即可獲百元折價，邀請民眾一起春遊平溪，看螢火蟲、賞桐花及參加農村體驗。

新北市珠蔥產地分布於平溪、烏來、新店、深坑、石碇及雙溪等區，全年皆可種植，約21-28天即可採收，春季盛產且品質最佳，是新北市春季代表性農產品，因具特殊氣味，屬於忌避植物，不使用農藥就能驅趕昆蟲，不僅適合小農自家種植，更是安全安心的特色農產。

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劉和然表示，新北市積極推動在地生產與消費，今年更以「農產推廣、在地旅遊、公益關懷」為核心，促成珠蔥產業的跨界結盟，透過多元加工品、聯名商品與創意料理，不僅成功建立新北珠蔥的品牌形象，更讓珠蔥成為串聯產地與城市生活的重要橋樑。

平溪農會理事長王定國表示，今年推出「蔥明回饋饗優惠」活動，活動期間至5月31日至平溪、烏來、新店、深坑、石碇及雙溪區內25家指定餐廳享用珠蔥料理，單筆消費滿500元即可現場折抵100元。

平溪區農會為延長新北珠蔥鮮嫩清爽的口味，也推出珠蔥水餃、珠蔥餅乾，今年與「青澤」食品公司全新聯名推出珠蔥肉鬆蛋捲，此外還與唐氏症基金會合作推出「蔥萃茶樹皂」，同時將農會所有珠蔥產品的2%販售金額捐助唐氏症基金會，歡迎民眾春遊平溪時踴躍購買，支持平溪在地農特產品，也以愛心行動支持社會公益。

新北珠蔥產地展售會現場馬賽克杯墊DIY免費體驗。（記者翁聿煌攝）

春暖花開正是新北珠蔥最鮮甜的盛產期。（記者翁聿煌攝）

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