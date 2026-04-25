藍衫、菸葉融入設計！ 美濃制高點「獅形頂」將大變身

「美濃朝天五穀宮周邊環境營造工程」預計今年10月完工，屆時將為美濃制高點「獅形頂」換上全新面貌。（美濃區公所提供）

「美濃朝天五穀宮周邊環境營造工程」今舉辦動土典禮，這項總經費達1347萬元的建設，曾一度因流標導致經費遭收回，在立委邱議瑩與中央客委會大力支持下「失而復得」，預計今年10月完工，屆時將為美濃制高點「獅形頂」換上全新面貌。

位於獅山里獅形頂上的朝天五穀宮，標高130公尺，是美濃平原最著名的登高眺望點，但周邊觀景平台與步道因長年使用，出現鋪面破損、樹根竄起及設施老舊等問題，不僅影響美觀，更潛藏遊客安全疑慮。

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美濃區長謝鶴琳指出，這項工程能順利動工相當不易，感謝中央客委會補助1131萬元及市府籌措216萬元；此次改善工程不僅是修繕基礎設施，更導入「架高塑木棧道」工法，在不干擾植栽根系的前提下保護生態，景觀設計更融入了美濃獨特的菸葉產業、水圳文化及客家藍衫元素，讓環境營造具備深厚的人文底蘊。

立法委員邱議瑩、客委會產經處處長陳瑞榮及多位在地仕紳今日皆出席見證，工程內容包含觀景平台修繕、坡面整建及景觀優化，完工後將串聯周邊觀光動線，這處兼具自然生態與客家文化特色的優質景點，將成為美濃區嶄新的觀光亮點，帶動地方產業與客庄文化發展。

「美濃朝天五穀宮周邊環境營造工程」預計今年10月完工，屆時將為美濃制高點「獅形頂」換上全新面貌。（美濃區公所提供）

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