為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藍衫、菸葉融入設計！ 美濃制高點「獅形頂」將大變身

    2026/04/25 14:00 記者黃佳琳／高雄報導
    「美濃朝天五穀宮周邊環境營造工程」預計今年10月完工，屆時將為美濃制高點「獅形頂」換上全新面貌。（美濃區公所提供）

    「美濃朝天五穀宮周邊環境營造工程」預計今年10月完工，屆時將為美濃制高點「獅形頂」換上全新面貌。（美濃區公所提供）

    「美濃朝天五穀宮周邊環境營造工程」今舉辦動土典禮，這項總經費達1347萬元的建設，曾一度因流標導致經費遭收回，在立委邱議瑩與中央客委會大力支持下「失而復得」，預計今年10月完工，屆時將為美濃制高點「獅形頂」換上全新面貌。

    位於獅山里獅形頂上的朝天五穀宮，標高130公尺，是美濃平原最著名的登高眺望點，但周邊觀景平台與步道因長年使用，出現鋪面破損、樹根竄起及設施老舊等問題，不僅影響美觀，更潛藏遊客安全疑慮。

    美濃區長謝鶴琳指出，這項工程能順利動工相當不易，感謝中央客委會補助1131萬元及市府籌措216萬元；此次改善工程不僅是修繕基礎設施，更導入「架高塑木棧道」工法，在不干擾植栽根系的前提下保護生態，景觀設計更融入了美濃獨特的菸葉產業、水圳文化及客家藍衫元素，讓環境營造具備深厚的人文底蘊。

    立法委員邱議瑩、客委會產經處處長陳瑞榮及多位在地仕紳今日皆出席見證，工程內容包含觀景平台修繕、坡面整建及景觀優化，完工後將串聯周邊觀光動線，這處兼具自然生態與客家文化特色的優質景點，將成為美濃區嶄新的觀光亮點，帶動地方產業與客庄文化發展。

    「美濃朝天五穀宮周邊環境營造工程」預計今年10月完工，屆時將為美濃制高點「獅形頂」換上全新面貌。（美濃區公所提供）

    「美濃朝天五穀宮周邊環境營造工程」預計今年10月完工，屆時將為美濃制高點「獅形頂」換上全新面貌。（美濃區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播