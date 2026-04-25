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    首頁 > 生活

    台南首屆AI IMPACT成果展4/28登場 報到送綠點還能換優惠券

    2026/04/25 14:04 記者王姝琇／台南報導
    首屆「AI IMPACT」成果展示推出數位通行機制。（台南市政府提供）

    首屆「AI IMPACT」成果展示推出數位通行機制。（台南市政府提供）

    台南市府攜手大南方新矽谷推動辦公室，將於4月28、29日舉辦第1屆「AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」。以AI與智慧城市技術為核心打造創新應用場域，邀民眾體驗科技如何提升生活品質與城市治理效能。

    本次市府參與「智慧城市」與「智慧健康」兩大主題展區，導入多元互動體驗。在城市治理方面，展出行人偵測的智慧道安技術、智慧綠能候車亭，以及AR導覽、AI投球等創新應用；在健康領域，則呈現「台南共照雲」，結合AI判讀與多項檢測技術，提供個人健康管理與在宅醫療照護方案，展現科技守護市民健康的實力。

    此外，數位通行機制由南市府首次發想並示範，結合iPASS MONEY推出數位通行與多重優惠措施，鼓勵民眾踴躍參與。民眾只需綁定電支帳號並完成現場報到，每日可獲得50點「一卡通綠點」，可用於後續折抵大眾運輸及生活消費；參與展區互動亦可累積點數兌換數位優惠券，可於現場搭配iPASS MONEY消費，折抵部分金額。

    未來數位通行機制亦可進一步延伸整合市民卡、公車及市府各項活動應用，擴大使用範圍，打造便捷且永續的智慧生活。

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