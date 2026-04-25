黑面琵鷺還在嘉義廢鹽田！ 匙狀嘴左右掃動覓食超吸睛

嘉義縣布袋鎮與義竹鄉交界的廢鹽田水域出現成群黑面琵鷺。（記者蔡宗勳攝）

黑面琵鷺來台度冬假期雖已結束，但仍有部分黑面琵鷺滯留，嘉義縣布袋鎮與義竹鄉交界的廢鹽田水域近日就有約2、30隻黑面琵鷺與小白鷺及一些鷸鴴科鳥類一起覓食，黑面琵鷺用匙狀的嘴在水中左右來回掃動掠捕小魚蝦畫面相當逗趣。

根據2026年4月公布的最新普查結果，全球黑面琵鷺總數為7746隻，創下歷史新高。其中，台灣記錄到4719 隻，占全球總數約61%，是黑面琵鷺最重要的度冬棲地，數量也較去年顯著增長。

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嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺指出，黑面琵鷺每年9月至10月間從朝鮮半島、中國東北等地南下，其中超過半數會選擇在台灣南部的濕地與魚塭度冬，主要範圍從北港溪出海口往南延伸至曾文溪，直到次年的3月飛回北方繁殖，最佳觀賞黑面琵鷺時間是每年10月至隔年3月。

陳建樺表示，雖然絕大多數的黑面琵鷺都會在3月份飛回原棲地，但仍有些會留下來，其中大部分是未成年，沒有繁殖能力，不急著北返，甚至留下來「度夏」，隨著黑面琵鷺的數量越來越多，留下的個體也隨著增多，因而這個季節還是有機會看到黑面琵鷺，只是到處遊走行蹤不定，很難掌握牠們的動向。

在嘉義縣布袋鎮與義竹鄉交界的廢鹽田水域覓食的黑面琵鷺大多未成年。（記者蔡宗勳攝）

成群黑面琵鷺覓食中。（記者蔡宗勳攝）

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