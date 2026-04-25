幫繫一下安全帶！大馬遊客下意識動作 讓司機、350萬台網笑瘋

司機要求「幫我繫一下安全帶」。女乘客誤會，馬上說「好」並俯身上前幫忙。（@kangyayi_1212授權使用）

一名女計程車司機每次載客都會提醒「幫我繫一下安全帶」。沒想到，這次一名來自馬來西亞的女乘客，竟直接俯身上前想幫她繫上安全帶，知道自己誤會後，兩人都笑翻在位子上。女司機將這段影片PO網，吸引超過350萬次瀏覽，令不少網友笑瘋，留言說，「超好笑」、「她很認真的以為要幫妳繫安全帶」。

女司機昨（24）日在Threads上發文分享這段有趣經歷。影片中可見，她在女乘客上車後提醒道：「幫我繫一下安全帶。」隨後也自己動手準備幫自己繫上安全帶，沒想到女乘客馬上說，「好」，俯身上前幫忙，讓她嚇了一跳，連忙說，「沒有、沒有！」女客才發現自己誤會，大喊，「我以為要我幫妳！」「我以為妳沒有手，想說幫你繫一下安全帶。」

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女司機則大笑，「我幹嘛要你幫我啊！」「嚇到我了！我被你打敗了。」她還說，這是自己人生第一次遇到這種事情，女乘客也笑回，「我也是第一次幫司機繫安全帶。」

女司機事後在Threads上說，這是她開車7年來，第一次遇到要幫她繫安全帶的客人。她也許願說，這是一位來自馬來西亞的女乘客，這是難得的緣分，希望透過網路找到她。

影片PO出後引發熱烈討論，目前已有超過350萬次瀏覽。貼文下方，網友紛紛留言，「感覺馬來西亞人很善良可愛」、「女乘客甚至沒有一秒猶豫」、「哈哈好可愛，他甚至丟下手機，直接執行你所發配的任務」、「客人『不理解但很聽話』」、「她怎麼那麼可愛啦」、「這位客人是天使，真的願意幫忙」、「作為非台灣人，真的聽不懂什麼是『幫我』」。

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