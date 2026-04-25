新北貢寮國小120週年校慶 百歲校友見證世代傳承

102歲簡菊花（右三）、101歲的林坤成（右一）與副市長劉和然（右四）共同切蛋糕慶祝母校走過120年頭。（記者盧賢秀攝）

新北市貢寮國小今天舉辦創校120週年校慶，副市長劉和然與地方仕紳，還有許多歷屆校友回旅家，同見證這所跨越「雙甲子」的老學校，在時代變遷中持續轉型，走出偏鄉教育的新樣貌。還有6位百歲校友及四代同堂的校友回到母校，分享跨世代的情感。

新北市副市長劉和然表示，貢寮國小創校於民國前6年，是地方歷史最悠久學校之一。因人口結構變遷，學生數精簡剩23人，但在市府持續挹注資源及歷任校長經營下，學校轉向精緻發展，去年以「歪！巴法洛來了！」獲新北市教學卓越幼兒園組特優，展現小校也能培養出具特色與品質的學習成果。

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120周年校慶以「學苑傳薪」為主軸，副市長劉和然與貴賓共同揭幕「學苑傳薪雙甲子紀念牆」，融合太鼓文化、水牛食農教育及水梯田意象，象徵世代傳承、生生不息；校寶水牛「阿歪」與「貢糖」也成為課程的一部分，讓孩子從農耕文化中學習生命教育。

校方也邀請「四代同堂」黃氏家族校友重返母校，由第一代黃蕭素卿與第四代黃嘉瑄出席，還有6位百歲校友重返校園，102歲鄭簡菊花阿嬤以日文分享童年求學回憶，101歲的林坤成回憶說，早年翻山越嶺上學的艱辛歷程，讓現場師生感受教育跨越世代的力量。

貢寮國小校長楊小梅表示，學校以「活力、創意、自信、希望」為願景，持續打造親山愛水的學習環境，讓孩子從在地出發，也能拓展國際視野。

新北市貢寮國小今天120週年校慶，走過雙甲子。（記者盧賢秀攝）

貢寮國小120週年校慶，小朋友可愛的表演，展現在地風情。（記者盧賢秀攝）

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