為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北貢寮國小120週年校慶 百歲校友見證世代傳承

    2026/04/25 13:57 記者盧賢秀／新北報導
    102歲簡菊花（右三）、101歲的林坤成（右一）與副市長劉和然（右四）共同切蛋糕慶祝母校走過120年頭。（記者盧賢秀攝）

    102歲簡菊花（右三）、101歲的林坤成（右一）與副市長劉和然（右四）共同切蛋糕慶祝母校走過120年頭。（記者盧賢秀攝）

    新北市貢寮國小今天舉辦創校120週年校慶，副市長劉和然與地方仕紳，還有許多歷屆校友回旅家，同見證這所跨越「雙甲子」的老學校，在時代變遷中持續轉型，走出偏鄉教育的新樣貌。還有6位百歲校友及四代同堂的校友回到母校，分享跨世代的情感。

    新北市副市長劉和然表示，貢寮國小創校於民國前6年，是地方歷史最悠久學校之一。因人口結構變遷，學生數精簡剩23人，但在市府持續挹注資源及歷任校長經營下，學校轉向精緻發展，去年以「歪！巴法洛來了！」獲新北市教學卓越幼兒園組特優，展現小校也能培養出具特色與品質的學習成果。

    120周年校慶以「學苑傳薪」為主軸，副市長劉和然與貴賓共同揭幕「學苑傳薪雙甲子紀念牆」，融合太鼓文化、水牛食農教育及水梯田意象，象徵世代傳承、生生不息；校寶水牛「阿歪」與「貢糖」也成為課程的一部分，讓孩子從農耕文化中學習生命教育。

    校方也邀請「四代同堂」黃氏家族校友重返母校，由第一代黃蕭素卿與第四代黃嘉瑄出席，還有6位百歲校友重返校園，102歲鄭簡菊花阿嬤以日文分享童年求學回憶，101歲的林坤成回憶說，早年翻山越嶺上學的艱辛歷程，讓現場師生感受教育跨越世代的力量。

    貢寮國小校長楊小梅表示，學校以「活力、創意、自信、希望」為願景，持續打造親山愛水的學習環境，讓孩子從在地出發，也能拓展國際視野。

    新北市貢寮國小今天120週年校慶，走過雙甲子。（記者盧賢秀攝）

    新北市貢寮國小今天120週年校慶，走過雙甲子。（記者盧賢秀攝）

    貢寮國小120週年校慶，小朋友可愛的表演，展現在地風情。（記者盧賢秀攝）

    貢寮國小120週年校慶，小朋友可愛的表演，展現在地風情。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播