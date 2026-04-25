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    首頁 > 生活

    聖王開光聖母！ 西羅殿四太保降駕助媽祖開光點眼

    2026/04/25 13:31 記者王姝琇／台南報導
    承順青年內媽祖港天上聖母，由西羅殿祀太保協助進行開光儀式。（記者王姝琇攝）

    承順青年內媽祖港天上聖母，由西羅殿祀太保協助進行開光儀式。（記者王姝琇攝）

    神界美事！台南「承順青年」今日在開基玉皇宮舉行內媽祖港天上聖母開光儀式。特別的是，主家依神明指示，由西羅殿手駕班觀手轎，恭請西羅殿廣澤尊王四太保落駕，協助承順青年內媽祖港天上聖母執行開光。

    此次開光不同於以往常見由道長執行，而是請神明來為神明開光！承順青年總召集人蘇瑞煌表示，日前即先向神明擲杯請示，最後由南勢街西羅殿協助進行開光。西羅殿管委會與承順青年同氣相求，遂幫忙他們的內媽祖港天上聖母開光儀式。

    先由和勝堂小法團起鼓清壇，再由西羅殿手駕班來觀起手轎，西羅殿四太保來降駕行事，四太保手轎先至開基玉皇宮一樓亭前致意。再開符請內媽祖港天上聖母速降臨壇中上座，內媽祖港天上聖母再請四太保來幫忙執行開光大典，西羅殿主委王敏星、副主委林吉元暨眾委員、手駕班人員都來幫忙。並由法師黃天寶來行神像開光點眼儀式，四太保手轎在旁護持。

    文史工作者謝奇峰說到，神明為神明開光並不常見，此次神人共同完成這次府城內媽祖港天上聖母開光的聖事，是一樁美事，今天天空下著小雨，也為隨後覲朝回鑾遶境洗滌香路。稍晚內媽祖港天上聖母將駐駕開基天后祖廟，廟方盛宴款待。

    西羅殿手駕班來觀起手轎，西羅殿四太保來降駕行事。（記者王姝琇攝）

    西羅殿手駕班來觀起手轎，西羅殿四太保來降駕行事。（記者王姝琇攝）

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