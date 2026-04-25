國定民俗「學甲上白礁」登場 開路先鋒蜈蚣陣龍頭鳳尾新造型

集和宮蜈蚣陣龍頭、鳳尾新造型，為學甲上白礁領頭出發。（記者楊金城攝）

國定民俗台南學甲慈濟宮「上白礁」謁祖遶境祭典今天（25日）登場，開路先鋒集和宮人力扛行的蜈蚣陣帶領神轎、藝閣、陣頭、輦宮等遶境隊伍出發，由慈濟宮開基保生二大帝神轎在後壓陣，直到過中午後才出發往將軍溪畔白礁亭舉辦祭典、請水火，沿途商家住戶擺設香案接駕，排隊跪地躦轎腳、躦蜈蚣陣求平安，非常熱鬧。

學甲慈濟宮奉祀876年歷史的保生二大帝神像，365年前由李姓祖先跟隨鄭成功軍隊迎請來台，在學甲頭前寮將軍溪畔登陸，被喻為台灣保生大帝開基祖廟，「學甲上白礁」遙祭先民象徵飲水思源、薪火相傳，每4年1次大遶境則稱為「學甲香」，是台南濱海五大香科之一。學甲上白礁在2022年列入國家重要民俗。

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今年平常年，「上白礁」舉辦1天的祭典遶境，今晨各宮廟近百個神轎、陣頭在慈濟宮廟埕集合向大道宮參拜後，開路先鋒學甲後社角集和宮蜈蚣陣先遶行慈濟宮廟埕3圈去煞避邪後帶路出發，由於神轎、陣頭、藝閣遶境隊伍長達2公里，緩緩前進，最後壓陣的慈濟宮保生二大帝神轎直到中午12點半才由慈濟宮董事長王文宗扶轎走出廟埕，許多家戶擺香案虔誠迎接神轎和香陣。

集和蜈蚣陣在相隔半世紀後，蜈蚣陣的「龍頭」、「鳳尾」重新製作，今天新造型首次出陣，而在學甲上白礁遶境中，真人藝閣如學甲羅姓角八仙棚、東竹圍東鎮府八美圖等很吸睛，包括集和宮的蜈蚣陣，也都沿路丟灑糖果、餅乾等小禮物，吸引信眾爭拿，有的甚至拿出雨傘、網子、紙袋來接，田龍舘宋江陣、中社宋江陣、中角謝姓獅團金獅陣、錦湖吳保宮的宋江陣等武陣都很吸睛。

學甲「上白礁」下午將進行祭典、請水火儀示後，傍晚再從頭前寮白礁亭返回慈濟宮，遶境隊伍晚間依序入廟。

透早出門，蜈蚣陣上的神童趴睡。（記者楊金城攝）

信眾鑽蜈蚣陣祈福。（記者楊金城攝）

東竹圍八美圖。（記者楊金城攝）

羅姓角八仙棚。（記者楊金城攝）

藝閣丟灑糖果等小禮物，信眾爭搶。（記者楊金城攝）

信眾贊助免費讓隨香民眾吃冰淇淋。（記者楊金城攝）

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