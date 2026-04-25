四技二專統測首節考專業科目 1.7萬人應考、缺考率5.09％

115學年度四技二專統一入學測驗今日上午10點20分正式登場，第一節考試科目為專業科目（二）。（記者楊綿傑攝）

115學年度四技二專統一入學測驗今日上午10點20分正式登場，第一節考試科目為專業科目（二），包含四個單群類（電機與電子群電機類、設計群、家政群幼保類、外語群英語類）及五個跨群類（電機與電子群、家政群、商管外語群（一）、（三） 、（四）），整體試務運作順暢。

技專校院入學測驗中心指出，第一節考試共設32個分區試場，應考人數為1萬7635人，較上學年度增加353人，增幅約2.04%。缺考人數為897人，缺考率為5.09%。截至目前，各個考區秩序良好，未見重大違規情事，考試整體運作順暢。上午考科已於官方網站公布試題及試題特色說明。

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技專校院入學測驗中心表示，依據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，台灣東北季風及華南雲雨區東移影響，各地區天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨，金門及馬祖為多雲到晴，提醒考生及陪考親友密切關注氣象資訊，並注意交通與人身安全。

技專校院入學測驗中心提到，下午場考試將於13點30分舉行，科目為共同科目「國文科」與「英文科」。鑑於考生人數眾多，為因應天候及交通等不確定因素，呼籲請考生提早出門確認交通路線及考場位置，保持最佳狀態，順利應試。

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