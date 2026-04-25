基隆就業博覽會 60家企業釋出逾1800職缺

基隆市首場大型就業博覽會今天登場，勞動部長洪申翰、市長謝國樑與議長童子瑋（右至左）同台主持啟動典禮。（記者盧賢秀攝）

勞動部勞動力發展署北分署今天在基隆市立體育館舉辦今年首場大型就業博覽會，有60家企業參與釋出逾1800個工作機會，勞動部長洪申翰也出席參觀徵才的業者攤位，他說，未來將投入更多資源，為基隆開創更多、更好的工作機會，不只是幫大家找到工作，還要幫大家找到好的工作，薪水好、發展前景也好的工作。

洪申翰也參觀了青年回鄉創業的和平島公園營運公司，以及基隆市總工會在職訓練，做出美味可口「有財」、「暴富」麵包。

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市長謝國樑和議長童子瑋也同台，謝國樑表示，基隆很多民眾到雙北工作，要把人才留在基隆，市政府從明年開始針對AI的各項技能，開辦更多的課業，協助職場的環境。

童子瑋表示，國際情勢變化很快，從美國川普關稅衝擊，到中東伊朗戰爭連鎖效應，全球供應鏈重組，產業有很高的不確定性，企業求才與勞工就業都帶來嚴峻壓力。他期待勞動部持續推出「穩定就業、安定人心」的政策。基隆青年年失業率是整體平均兩倍，高達8%，未來將針青年入學到入職如何銜接、保障、提升青年求職，他會提出解方。

基隆這場大型就業博會，涵蓋製造業、餐旅業、零售業、支援服務業及倉儲物流等多元產業，同時「在地就業」與「跨區發展」並重，整合雙北地區資源，1800個工作機會中約1300個工作鄰近大台北汐止、內湖及南港等產業聚落。

在企業與職缺方面，本次活動邀集南亞塑膠、南京資訊、正淩精密及聯華食品等知名企業參與，釋出工程師、產品經理、企劃專員及區主管等多元職缺，其中不乏月薪5萬元以上職位，約三分之一職缺起薪達4萬元以上，此外，多家企業提供部分工時及彈性工時職缺，支持中高齡者及二度就業婦女重返職場，營造更具包容性的就業環境。

現場也規劃多元互動體驗專區、「中高齡探索俱樂部」、設置企業工作體驗專區，結合即時面試與媒合服務，打造「體驗＋媒合」的一站式就業平台。

勞動部長洪申翰（左三）品嚐基隆總工會在職訓練所做的糕點。（記者盧賢秀攝）

勞動部長洪申翰（中）對和平島地質公園年輕人返鄉創業推動永續觀光相當讚許。（記者盧賢秀攝）

=找工作的民眾現場義剪，打理外型。（記者盧賢秀攝）

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