嘉市西區全民運動館預計9/9營運 卓榮泰視察表態支持KANO棒球場改善照明

行政院長卓榮泰今視察嘉義市西區全民運動館。（記者王善嬿攝）

嘉義市西區全民運動館由中央與地方斥資6.1億元興建，預計今年7月9日竣工，將委託舞動陽光股份有限公司營運，目標9月9日啟用，行政院長卓榮泰今率團視察，嘉義市政府簡報時提出「西區運動園區二期：羽球館新建工程」1.9億元，KANO棒球場高空照明經費需求3638萬元、LED大螢幕3500萬元等需求，卓榮泰表態支持KANO棒球場改善照明設備，羽球館還有其他縣市爭取，計畫經費待精算評估。

卓榮泰今由嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、林倩綺等人陪同，到西區全民運動館視察、聽取簡報。

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卓榮泰致詞說，旅日名將王貞治日前回台曾說，「好的環境能創造好的體育明星」，他肯定嘉市團隊推動運動成效，包括去年《遠見雜誌》運動城市排行榜，嘉義市在全民運動項目居非六都第一，獲譽「運動友善之都」，公眾運動場所滿意度全台之冠等，期許嘉義市西區全民運動館未來由嘉市做好營運，讓民眾喜歡來、愛來這裡，培育運動愛好者、運動好手。

卓榮泰說，西區運動館總經費6.1億元，其中2億元中央補助，其餘均由市府自籌，展現很好的財政能力與紀律，未來希望能繼續維持；中央自2021到2025年補助嘉義市運動設施與整建工程共4案、3億1017萬餘元，市府有很好的經營能力與財政紀錄，未來與中央合作相信更密切，讓運動更生活化、普及化。

卓榮泰表示，嘉市KANO棒球場歷史悠久，LED螢幕及照明設備，運動部要喊卡還是NO，好像都不能，好的方式「不會喊NO」，會支持、一起努力；行政院將文創、運動發展及觀光產業納入未來13項國家戰略產業，已核定包括「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN臺灣計畫」，用觀光帶動地方發展。

嘉市西區全民運動館預計7月竣工。（記者王善嬿攝）

行政院長卓榮泰今率團視察嘉義市西區全民運動館。（記者王善嬿攝）

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