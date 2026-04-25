天雨澆不熄熱情 屏東家扶Walk兒保宣導吸引千人參與

屏東家扶中心舉辦「家扶Walk，一起漫步chill」宣導兒童保護，千人雨中熱情響應。（圖由屏東家扶中心提供）

今（25）日屏東市下雨，但澆不熄守護兒少的熱情，屏東家扶中心在千禧公園舉辦的「家扶Walk，一起漫步chill」兒童保護宣導活動，吸引千人參與，推著嬰兒車、輪椅的家庭也不受天雨影響，以實際行動展現對兒童保護的支持，畫面溫暖感人。

「接住孩子，讓守護發生！」屏東家扶中心表示，當孩子的聲音被傾聽、被相信，保護才真正開始。在台灣面臨少子化趨勢、以及近期「愷愷事件」引發社會關注之際，更提醒大眾重視兒童安全與權益。今日活動透過漫步活動、闖關宣導、劇團展演、攤位市集等四大主題，讓參與者在愉快氛圍中學習守護孩子的重要觀念。

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現場規劃漫步路線，沿途設置多個IP拍照打卡點與親子關係守護亮點，讓親子在互動中增進情感。闖關活動更設計貼近生活的情境，引導家長與孩子共同練習溝通與理解，提升親職功能與孩子的自我保護能力。屏東縣府衛生局、警察局婦幼隊、屏東地檢署、勝利之家、慈惠醫專及台灣全人愛合好關懷學會等應邀設攤宣導，提供婦幼安全、衛生保健及早療等多元服務資訊。

活動開場由來賓開箱守護禮物盒，象徵打開親子關係的關鍵密碼，分享「手牽手、看一看、聽一聽、找一找、深呼吸、抱一抱、摸一摸、說一說」八大互動行動，鼓勵家庭用溫暖、關懷與支持，建立正向教養環境。

屏東家扶中心主任黃朝宗表示，活動核心目的是希望持續喚起社會對兒少權益的重視，協助家長調整教養方式，並提升孩子的自我保護能力。未來也將持續透過多元宣導與實際行動，讓每一位孩子都能在安全、被愛與被理解的環境中成長。

屏東家扶中心「家扶Walk，一起漫步chill」開場 ，來賓共同開箱守護禮物盒。（圖由屏東家扶中心提供）

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