屏東推「生態薪水」守護草鴞 今年從屏北擴及長治、萬丹鄉

參與生態給付的農友，紀錄到草鴞吃老鼠的畫面。（屏東縣政府提供）

種田也能領生態薪水！為兼顧農業生產與生態保育，屏東縣政府推動草鴞生態服務給付政策，透過獎勵機制鼓勵農友採行友善農法，讓農地成為瀕危物種草鴞的重要棲地，只要農民不使用鼠藥、毒餌、非友善防治網及除草劑，並於田區架設猛禽棲架，即可申請每公頃最高3萬3000元生態給付獎勵金。

屏縣府統計，截至2025年底，屏東縣的給付面積已達95.75公頃，相當於9座大巨蛋的面積，較推動初期成長近2倍，顯示農友參與意願逐年提升，96處猛禽棲架中，有約7成記錄到日行性與夜行性猛禽出現，其中更有20處成功記錄草鴞活動，說明友善農地能穩定提供覓食和棲息所需。

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屏東縣府農業處長鄭永裕說明，草鴞生態服務給付的獎勵金項目包括「農地友善」、「棲架監測」及「自主巡護」等3種，目前計畫涵蓋屏東市、高樹鄉、里港鄉、鹽埔鄉、九如鄉，並於今（2026）年擴大納入長治鄉和萬丹鄉。符合條件的農地，每公頃最高可申請3萬3000元獎勵金，社區團體則可以成立草鴞巡守隊，每月最高補助5000元。

農業處表示，未來將持續深化生態給付政策，結合在地農業與保育行動，打造兼顧生產、生態與生活的永續農業環境，讓屏東農地不只是糧食來源，更成為守護瀕危物種的重要基地，申請辦法可上農業處官網查詢。

屏縣多名農友參與生態給付，成功記錄草鴞活動。（屏東縣政府提供）

參與生態給付的農友，在田區架設猛禽棲架。（圖由屏東縣政府提供）

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