千萬勞斯萊斯為媽祖開路！素蘭陣、牛車參與遶境逗熱鬧

台南「承順青年」內媽祖港天上聖母開光遶境，千萬勞斯萊斯為媽祖開路。（記者王姝琇攝）

知名團體「承順青年」今日舉行內媽祖港天上聖母開光儀式暨祈福遶境，不僅有千萬勞斯萊斯為媽祖開路，傳統牛車現身市區、行動布袋戲打造劇場式陣頭，而超峰寺素蘭陣首度入府城參與慶贊，亦成為矚目亮點。

內媽祖港天上聖母前往開基玉皇宮進行隆重開光儀式，長期支持推動台南優質廟會文化的愛爾麗集團董事長常如山親自參與開光，更攜手承順青年以實踐行動，讓開光遶境不僅限於傳統廟會活動，透過陣頭規劃巧思成為當代文化實踐與傳承。

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遶境隊伍從開基玉皇宮出發，以中西區、北區為主要範圍，沿途行經31個香案桌、路長約19公里，千萬勞斯萊斯做為前導車，緊接車鼓陣，由無形文化資產傳承人吳鳳珠乘坐牛車彈唱車鼓調，結合赤山表演藝術坊舞蹈演出，蘇俊穎則以布袋戲融合歌、舞、偶、演等元素，打造劇場式陣頭。此外，作為全台素蘭陣起源之一的超峰寺素蘭陣，首度入府城成為亮點。

承順青年總召集人蘇瑞煌表示，此次活動以「感謝」為出發點，回應長期以來各大宮廟與前輩的支持與提攜，「我們遇到不懂的就請教，從零開始學習，只希望把最好的呈現給大家。」同時也感謝各界慶贊單位，使整體氛圍得以完整且一致。

蘇瑞煌指出，此次復刻府城早期廟會風貌，向耆老請益還原傳統細節，由「承順媽媽團」組成掃香路隊伍，手持糠榔掃為神轎開道，象徵掃除穢氣；另女性志工挑起香花擔，重現過往較少見的女性參與形式，使逐漸淡出的文化記憶再次浮現。

蘇俊穎布袋戲打造劇場式陣頭。（記者王姝琇攝）

赤山電音三太子 演出。（記者王姝琇攝）

無形文化資產傳承人吳鳳珠乘坐牛車彈唱車鼓調。（記者王姝琇攝）

愛爾麗集團董事長常如山親自參與開光。（記者王姝琇攝）

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