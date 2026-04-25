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    去年祈福後開出千萬發票！台中元保宮明起駕遶境 巨龍再衝中友、新光三越

    2026/04/25 12:00 記者蔡淑媛／台中報導
    台中北區元保宮，將於明日起展開為期6天，繞行6大庄頭、逾200公里遶境。（元保宮提供）

    台中北區元保宮，將於明日起展開為期6天，繞行6大庄頭、逾200公里遶境。（元保宮提供）

    農曆3月瘋媽祖，全台許多宮廟也有遶境祈福活動，其中逾236年歷史的台中市北區知名元保宮，將從明日起展開為期6天、逾200公里遶境，並出動巨龍前往新光三越、中友百貨及中國附醫祈禮，立法院副院長江啟臣、立委何欣純及楊瓊瓔將出席上午起駕儀式。

    元保宮為中部地區重要信仰中心，遶境傳統超過百年，每年在保生大帝聖誕農曆3月10日前進行6天遶境祈福，「大道公出巡」百年來遶境路徑幾乎不變，繞行後龍仔、麻園頭、邱厝仔、三十張犁、二分埔、賴厝廍、淡溝仔，包括北區、北屯和中、西區，共64里，沿線大小宮廟近百間都會出來迎接。

    近年元保宮積極結合城市脈動，將宗教文化帶入人潮匯聚場域，去（2024）年出動巨龍進駐中友百貨祈福，，隔月中友即開出統一發票千萬元大獎，引發關注，元保宮表示，今年活動再升級，將新光三越、中友百貨及老虎城購物中心等商圈進行祈福，並結合保生大帝「醫神」信仰，前往平等澄清、中國附醫及維新醫院為民眾與醫護人員祈求平安健康。

    明天上午7點30分起駕儀式，由主委賴信雄擔任主祭官，邀請何欣純、江啟臣、楊瓊瓔等來賓參與，共同點燃7柱巨型起馬炮，象徵各庄頭啟程，隨後由身著傳統禮袍的騎師騎乘白馬領軍出發。

    「元保宮大道公出巡」已正式登錄為台中市民俗類無形文化資產，遶境隊伍陣容完整，包含開路鼓、頭燈、五營旗、大旗、四大元帥神轎及涼傘等傳統儀仗，並結合醒獅團、舞龍陣、官將首、蜈蚣鼓等多元藝陣演出，沿途各庄頭設置香案迎駕，並發送保生大帝平安符、傳統保身符、小神衣等祈福物品，開放民眾隨行共同參與祈福，祈求地方平安、風調雨順、百業興旺。

    台中北區元保宮，將於明日起展開為期6天，繞行6大庄頭、逾200公里遶境，所到之處，民眾踜轎腳祈禮。（元保宮提供）

    台中北區元保宮，將於明日起展開為期6天，繞行6大庄頭、逾200公里遶境，所到之處，民眾踜轎腳祈禮。（元保宮提供）

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