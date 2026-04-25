亞洲首例「校樹治理永續信託」 新竹縣推動安全永續校園

學校全面盤點校園內具潛在危險之樹木。 （圖擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣政府表示，響應2026年世界地球日「地球力」理念，攜手台積電慈善基金會、中國信託商業銀行及木酢達人，積極推動「校園樹木風險管理及永續再利用計畫」，打造亞洲首例校園永續信託，由福興國小起跑，未來將逐步擴及全縣逾120所公立中小學，預估每年可達到減碳2000公噸以上的環境保護效益。

縣長楊文科表示，校園樹木管理是積極性的風險預防，公私協力推動這項計畫，除了維護校園環境的延續性與安全性，同時結合環境教育課程。縣府未來將持續深化校園樹木永續治理模式，兼顧校園安全、綠美化與資源再利用，打造安全永續的綠色校園環境。

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教育局長蔡淑貞進一步指出，新竹縣「校園樹木風險管理及永續再利用計畫」於2025年試辦4所學校，今年加入信託機制， 以「安全、永續、循環」為核心目標，由學校全面盤點校園內具潛在危險的樹木，教育局負責整體行政協調、審核與督導，並由農業專業團隊執行樹木風險評估及修整作業。透過企業挹注經費與資源，由金融機構設立永續信託專戶，確保經費專款專用及永續推廣。

此計畫除強化校園安全外，同時結合環境教育課程，透過木酢達人的專業指導，協助學校將修剪或移除後的廢木材，藉由循環經濟技術轉化為生物炭、木酢液等再利用產品，或製成清潔用品及再生傢俱回饋校園，降低焚燒廢棄木材產生的碳排放與空氣污染，讓學生從實際案例中培養氣候行動意識與責任感。

新竹縣「校園樹木風險管理及永續再利用計畫」2025年試辦4所學校。 （圖擷取自新竹縣政府官網）

透過木酢達人的專業指導，協助學校將廢木材轉化為生物炭、木酢液等再利用產品。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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