桃園模範母親表揚 林素蓮身教、言教影響兒孫投身保家衛國

桃園市模範母親林素蓮（左）與在桃園市政府消防局服務的長子李龍潭（右）。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府今天表揚今年度模範母親，其中81歲林素蓮的4名子女中，有3人擔任消防隊員、警察，目前在桃市府消防局服務的長子李龍潭說，父母於1984年離異，母親靠著白天賣麵、晚上做家庭代工，拉拔子女們長大；林素蓮堅持讓子女們接受良好教育，她的身教、言教，影響了兒孫投身保家衛國的軍人、警察與消防隊員工作。

李龍潭說，他的父親是消防隊員，孩子們受到影響，他與弟弟李翰霖後來都報考消防隊員並到桃園市服務，李翰霖不幸於2018年的敬鵬工業平鎮廠火警中殉職，另一位弟弟則從警，目前擔任巡佐也在桃園市服務。

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林素蓮離婚後，獨自扛起養育子女的重擔，她白天賣麵、晚上縫製雨傘，辛苦賺錢養家，始終堅持要讓子女們接受良好教育；李龍潭說，印象中的母親就是不斷地工作，每天甚至只睡3小時，他只能趁著媽媽睡著後，偷偷幫忙縫製雨傘，只盼能為母親減輕負擔；如今母親榮獲市府頒給「模範母親」殊榮，讓她及兒孫們都感到非常開心。

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