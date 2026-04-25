幫小燕鷗遮陽擋雨 環團知本沙灘放遮蔽物

環團降低如人、狗等生物干擾，以及天候影響等造成候鳥繁殖阻礙。（荒野台東分會提供）

台東卑南溪口、知本溪口歷來到了夏季都是夏候鳥小燕鷗的繁殖場域，但除了面臨人為干擾、野狗咬食，天候因素也會成繁殖阻礙，荒野保護協會台東分會和台東縣野⿃學會，共同發起「地球發燒了！來幫⼩燕鷗寶寶遮陽擋雨」活動，在海邊豎立標語提醒釣客注意，同時放置棧板以供其順利築巢，為孵化出的雛鳥遮陽蔽雨。

環團表示，每年4⽉到8⽉，夏候⿃⼩燕鷗遠從中、南半球⾶來台東海岸繁殖，他們在沙灘及沙洲上築巢、孵蛋、育雛及訓練求⽣技能，8⽉再⾶回南半球。荒野保護協會去（2025）年在知本溪⼝海岸進⾏繁殖調查，發現有129巢繁殖。

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環團表示，由於地球越來越熱，知本沙灘少有遮蔽之物，嬌貴的⼩燕鷗寶寶正⾯臨熱死衰竭危機。再加上，知本濕地即將BOT委外給私⼈做遊憩之⽤，如果沙灘也開放遊憩⽤途，⼩燕鷗未來命運堪憂，今早7時許眾人於海灘立起標語，提醒釣客遵循路線、避免輾壓鳥巢，並放置木棧板供小燕鷗雛鳥遮蔭、創造出更多有利其繁衍環境。

環團降低如人、狗等生物干擾，以及天候影響等造成候鳥繁殖阻礙。（荒野台東分會提供）

環團降低如人、狗等生物干擾，以及天候影響等造成候鳥繁殖阻礙。（荒野台東分會提供）

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