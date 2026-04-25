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    首頁 > 生活

    兒子、孫子都在平鎮警分局服務 陳鍾吉妹獲警政署頒發「模範母親」

    2026/04/25 11:25 記者周敏鴻／桃園報導
    陳家弘（右）陪同陳鍾吉妹（中）到警政署接受表揚。（圖由警方提供）

    陳家弘（右）陪同陳鍾吉妹（中）到警政署接受表揚。（圖由警方提供）

    83歲桃園市民陳鍾吉妹獲內政部警政署頒給今年度「模範母親」，她的兒子陳運照、孫子陳家弘都在平鎮警分局服務，成為佳話；陳鍾吉妹說，她深信「奉獻」是人生最重要的核心價值，儘管已經高齡，仍堅持擔任環保志工多年。

    陳運照從警超過37年、現任平鎮分局警備隊長，他的兒子陳家弘從警6年、目前在交通分隊服務，2023年獲頒「績優交通警察」；他們說，陳鍾吉妹為人謙和樸實，在鄰里間人緣極佳、頗受敬重，她從2016年起擔任環保志工，多年來穿梭巷弄清掃環境的身影，就是以雙手守護家園的身體力行典範。

    陳運照在母親陳鍾吉妹長年言傳身教的薰陶下，投身警界希望服務更多民眾，讓陳家弘受到感召也選擇從警；平鎮分局長李維振說，今年全國僅17位母親獲警政署頒發「模範母親」，陳鍾吉妹獲獎，已在分局傳為佳話；警察日日夜夜在第一線守護治安，背後往往有一位偉大的母親默默作為支柱，陳鍾吉妹對社會的熱忱、對家庭的貢獻，值得社會大眾學習效法。

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