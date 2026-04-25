泰國台商總會訪虎科大 聚焦無人機產業布局與技術交流

泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川（左二）、與虎科大研發長宋朝宗（右一）及虎科大AI新秀計畫主持人張逸品（右二）就「碳纖維筒射式摺疊翼無人機」技術應用進行交流。（圖由校方提供）

國立虎尾科技大學近年致力發展無人機相關技術，日前泰國台灣商會聯合總會20人到校園交流，參訪摺疊翼無人機、變翼機等技術，令代表團大讚「具國防等級成熟度」。校長張信良表示，面對東南亞市場快速發展，且對高階人才龐大需求，已準備好成為台商堅實的技術後盾。

此次參訪團總會長陳漢川帶領包括永遠名譽總會長劉樹添、副總會長孔祥蘭等20位企業界代表，校長張信良率領研發長宋朝宗、無人機AI新秀計畫主持人張逸品，以及飛機工程系航空電子組助理教授楊勝斐等人共同展示虎科大在飛控、材料、通訊與AI辨識上的整合實力。

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校方表示，其中現場展示的「碳纖維筒射式摺疊翼無人機」，兼具高強度、輕量化與快速部署能力；而「三核心自主飛行控制系統（Tri-core Autopilot）」更具備60公里長距離通訊、車規級耐溫範圍與自主飛控能力，象徵台灣在關鍵飛控與通訊核心技術上，已逐步建立自主能量，擺脫對紅色供應鏈的依賴。

陳漢川表示，親眼看到摺疊翼無人機、變翼機與AI偵測技術後，深刻感受已具備國際商用與國防等級的技術成熟度，無論從飛控系統、長距離通訊、複材技術等軟硬體整合能力，皆具備完整研發與製造與檢驗證認一條龍的整合實力。

張信良表示，面對東南亞市場快速成長與泰國新興產業對高階人才的龐大需求，未來將結合台商在泰市場、資金與通路優勢，透過技術授權、人才代訓、產學合作及場域驗證等模式，協助加速南向布局。

泰國台灣商會聯合總會長陳漢川（前排左六）率 20 位企業代表拜訪虎科大展現雙方對台，泰無人機產業布局與技術對接的重視。（圖由校方提供）

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