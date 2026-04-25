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    農民看天吃飯2-2》苗栗農損去年逾1.5億 今年再動用預備金救農民

    2026/04/25 11:57
    苗栗縣針對今年4月初豪雨農損，除了農業部列入天然災害現金救助項目，縣府並動用災害預備金，補貼農地流失、埋沒之損失。（縣府提供）

    苗栗縣針對今年4月初豪雨農損，除了農業部列入天然災害現金救助項目，縣府並動用災害預備金，補貼農地流失、埋沒之損失。（縣府提供）

    記者彭健禮／苗栗專題報導

    苗栗縣去年受低溫、豪雨、颱風及強風等天候影響，各類農作物損失合計逾1.5億元。今年前4個月天氣變化劇烈，多項農作也陸續受到影響，被列入農業天然災害救助項目；縣府甚至動用災害預備金，補貼農民損失，顯示極端氣候對農業衝擊持續。

    回顧去年，1、2月低溫即衝擊高接梨穗，通報農損約2516萬元，並獲全縣救助。隨後3、4月間，卓蘭鎮及通霄鎮葡萄因低溫遲發性影響，出現落果及「石葡萄」情形，通報損失約6521萬元，同樣納入救助。

    進入4月，公館鄉牛心柿，及苑裡鎮、通霄鎮的砂糖橘受大雨影響，分別造成約815萬元及1109萬元損失；4月中旬至5月上旬的遲發性雨害，更擴及全縣甜柿，農損約2784萬元。

    入夏後，受颱風與豪雨影響，紅棗及高粱也列入救助範圍，其中紅棗損失約1202萬元，高粱約21萬元。此外，7月間遲發性雨害衝擊杭菊，損失約1652萬元；10月下旬強風則影響苑裡、通霄及後龍地區食用玉米，農損約101萬元。

    今年以來，包括高接梨穗寒害、春茶乾旱，以及西瓜、香瓜受暴雨影響，均已陸續納入天然災害救助。此外，四月初豪雨造成後龍鎮、通霄鎮、頭份市、公館鄉、造橋鄉及三灣鄉等農田流失2公頃，埋沒11.27公頃，造成農田無法耕種，縣府動用災害準備金，辦理農田受災救助。

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