文化大學華岡社服畢業生聯誼會參訪小赤社區 看見地方深耕力量

文化大學華岡社會服務隊，前往白沙小赤社區參訪。（馬公市公所提供）

文化大學華岡社會服務隊畢業生聯誼會，前往白沙鄉小赤村小赤社區參訪交流，馬公市長黃健忠應邀出席，與校友團相見歡，並致贈以澎湖玄武岩打造、篆刻姓名的客製化石章，作為專屬紀念，藉由最具地方代表性的石材，傳遞澎湖的人情溫度與文化記憶。

此次參訪由文化大學華岡社會服務隊畢業生聯誼會會長、國立馬公高中創校83週年傑出校友（經濟商業類）林久清率隊，同行包含華信航空董事長陳大鈞、國家發展委員會副主任委員彭立沛、新北市警察之友會汐止辦事處主任陳路得等人，成員橫跨企業經營、公共政策及公益服務領域，透過實地走訪，深入了解澎湖社區營造與地方創生的發展成果。

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此次交流地點小赤社區，長年深耕社區總體營造，從老人共餐、關懷據點，到藝術造村與在地特色產業「福招包」，逐步建立具代表性的社區品牌，並透過「小赤大地-大風吹生活節」持續深化地方創生。現任理事長林錦清多年投入社區經營，與夫人林美惠長期攜手投入地方服務，從生活照顧延伸到空間改善與產業發展，成為白沙鄉社區營造重要代表。

黃健忠指出，小赤社區能把長者照顧、地方產業和社區營造一步一步做起來，靠的不是口號，而是理事長林錦清與志工團隊長年投入，真正把事情做進居民的生活裡。地方建設不只是硬體，最重要的是有人願意持續把社區顧好，這才是地方最穩的力量。透過這次交流，也讓更多外地朋友看見澎湖社區的韌性與價值，為未來更多合作與資源連結創造可能。

馬公市長黃健忠，致贈文化大學華岡社會服務隊玄武岩印章。（記者劉禹慶攝）

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