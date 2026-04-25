復興「羅馬廊道文化季」登場 品咖啡、走古圳、草地音樂會一次到位

羅馬廊道文化季活動，咖啡分享是重頭戲。（復興區公所提供）

桃園市復興區公所舉辦「羅馬廊道文化季」，今、明天在羅馬公路白吉莎咖啡莊園熱鬧登場，串聯羅馬廊道沿線部落與聚落，以「文化×產業×永續」為主軸，融合精品咖啡、部落飲食、傳統工藝及生態導覽等元素，透過草地音樂會、小農市集、手作體驗及山林導覽等活動形式，邀請民眾走入山林，感受復興區獨有的生活風景。

草地音樂會邀請在地樂團與部落表演團體接力演出，營造輕鬆愜意的山林野餐氛圍，小農及文創市集集結在地農產與特色商品，民眾還可參與鋸木頭、剝桂竹筍等趣味競賽，或體驗手搖烘豆、射箭文化、食農教育及桂竹筍採集。

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主辦單位規劃高遶古圳步道生態導覽，專業導覽人員帶領，介紹沿線自然生態與歷史文化，晚間以溫馨的營火晚會作為壓軸，透過部落歌謠、故事分享及互動活動，為文化季畫下深刻且溫暖的句點。

復興區長蘇佐璽表示，「羅馬廊道文化季」已經是持續累積、持續發展的地方品牌，誠摯邀請民眾於春日時節走訪復興區，在山林與文化交織的場域中，體驗最真實、最有溫度的部落生活。

羅馬廊道文化季活動，咖啡分享是重頭戲。（復興區公所提供）

羅馬廊道文化季活動，咖啡分享是重頭戲。（復興區公所提供）

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