澎湖黑糖糕邂逅披薩 激發味蕾革命

黑糖糕披薩，意外激發味覺革命。（記者劉禹慶攝）

身為澎湖特產代表的黑糖糕，遇到異國美食披薩，2種美食能激盪出多少火花？旅居國外多年的主廚孫裕傑，以自身餐旅經驗，結合黑妞黑糖糕，實際製作出黑糖糕披薩，看似相互不搭配的美食，卻意外激發出味蕾革命，拓廣澎湖美食新視野。

孫裕傑本身就是一頁西嶼傳奇，父親由中國內蒙家鄉隨軍抵澎，官拜將軍退伍，當父親過世後，母親一直居住在西嶼，由於90餘歲年事已高，孫裕傑因此毅然放棄國外他鄉拚搏多年的事業，返鄉侍奉母親。他先後在家鄉西嶼池東市場、跨海大橋澎管處服務中心等地，經營擅長的餐酒館，販售豬肋排、披薩、紅酒牛肉、清燉牛肉等異國美食。

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說起涉足餐飲業，又是另業傳奇故事，原本1990年台灣經濟起飛，孫裕傑看準國際市場英語教師需求，因此在高雄成立留學、護照代辦等管理中心，由英美紐澳加拿大等國家引進教師，由於外籍教師不易管理，又素質不同，屢傳酒後鬧事，必須前往警察局外事科交保領回，因此興起自己開餐酒館念頭，拓廣事業版圖，並逐漸向國外發展，直至疫情爆發，被迫結束營業。

返鄉後孫又重拾舊業，並遇見同樣喜歡食研的黑妞黑糖糕老闆鄭龍蛟，對於食物的熱情共同感，雙方一拍即合，將異國美食披薩與澎湖特產黑糖糕相互結合，掀起澎湖飲食革命，並增添新口感及特色美食。

孫裕傑將澎湖特產黑糖糕，與異國美食披薩相結合。（記者劉禹慶攝）

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