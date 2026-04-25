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    首頁 > 生活

    塑膠袋供應緊縮 台南45處市場設「袋袋相傳」

    2026/04/25 10:22 記者王姝琇／台南報導
    「袋袋相傳」將閒置的袋材活化為社會循環財，逐步型塑全民參與的減塑新生活。（台南市政府提供）

    「袋袋相傳」將閒置的袋材活化為社會循環財，逐步型塑全民參與的減塑新生活。（台南市政府提供）

    為落實綠色循環經濟並因應減塑趨勢，台南市政府於傳統市場推動「袋袋相傳」綠色循環機制，透過可重複使用購物袋的借用與回收系統，鼓勵市民自備購物袋，逐步打造環保、永續且具示範性的綠色市場環境。

    台南市市場處於45處公有市場設置「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈並取用二手購物袋，確保消費便利性的同時，引導民眾養成「買菜自己袋」的綠色消費習慣。市場處代理處長林士群表示，未來市場處將持續優化市場資源回收體系。

    市長黃偉哲表示，近期受國際情勢影響，市場端出現塑膠袋供應緊縮及價格波動情形，市府即時啟動物資監控與跨部會稽查機制，掌握傳統市場及夜市供需狀況，以穩定民生秩序。同時，市府積極推動減塑宣導，輔導攤商與民眾降低對一次性塑膠製品的依賴，並將此次挑戰轉化為推動生活轉型的重要契機，協助攤商接軌國際減碳趨勢，朝向永續發展穩健邁進。

    經發局長張婷媛指出，已全面配合消保官及中央跨部會稽查機制，加強查核塑膠袋等民生用品價格，對於囤貨、哄抬價格或未依規定標示價格等違規行為，將依法嚴格查辦，並即時移請相關機關處理，以維護市場交易秩序與消費者權益。

    同時，市府亦高度重視市場及夜市攤商需求，持續與各市場自治會及夜市管委會保持密切聯繫，並積極配合中央塑膠袋供需媒合政策，透過通路調度及製造商直接供貨等多元方式，及時提供攤商必要協助。

    可循環使用的購物袋經由「袋袋相傳」，補足傳統市場減塑的「最後一哩路」。（台南市政府提供）

    可循環使用的購物袋經由「袋袋相傳」，補足傳統市場減塑的「最後一哩路」。（台南市政府提供）

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