《源源不絕！嘻哈大賞》今決賽！自來水園區免費入園

《源源不絕！嘻哈大賞》將在下午兩點於活動自來水園區舉辦最終決賽，為響應活動，園區今天免費入園並延長開放至晚間8點，並設有文創嘻哈市集。（北水處提供）

台北自來水事業處主辦全台灣第一個校際嘻研社競賽《源源不絕！嘻哈大賞》，今年邁入第3屆，吸引95所學校參賽、近兩百位學生參與，歷經近一個月網路初賽激戰，107首原創作品在官方YouTube頻道創造25萬觀看次數，今（25）日現場決賽將在下午兩點於自來水園區舉辦，最終由北水處長范煥英頒發得獎名單，為響應活動，園區今天免費入園並延長開放至晚間8點，並設有文創嘻哈市集，歡迎民眾來體驗。

北水處說明，為擴大學生參與，今年競賽包括CYPHER團體組與個人組，CYPHER組前10名將晉級參加4月25日現場決賽，入圍團隊每組可先獲得「創作激勵獎」1.5萬元獎金，今天決賽由三位嘻哈音樂圈重量級評審，包括嘻哈龍虎門主理人「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」，選出3組心目中的「最佳現場演出獎」，將分別獲得3萬、2萬、1萬元獎金，並可站上今年的《2026秋out音樂節》舞台。

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CYPHER組入圍團隊包括輔仁大學&虎尾科技大學&育達高中、世新大學&致理科技大學、北門高中&輔仁大學&明志科技大學、淡江大學&淡水商工&光華商職、臺中一中&清水高中、朝陽科技大學、世新大學&文藻大學&高雄科技大學、武陵高中&桃園高中&內壢高中&龍潭高中、清華大學、臺灣大學&淡江大學&中原大學&中興大學。

個人組入圍者包括輔仁大學「HZzz」作品《為什麼WHY（貓咪四六）》、輔仁大學「辛彩薰」作品《接我電話（聽到請回答）（prod. Iledless）》、桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》，將於決賽現場爭取「最佳個人創作獎」名次，分別獲得1.5萬元、1萬、5千元獎金。

北水處表示，今年以「愛」為主題，希望透過饒舌、節奏與文字，讓音樂成為傳遞愛的力量，參賽隊伍共創作107首原創作品，每首創作都充滿年輕人的想法與感受，《源源不絕！嘻哈大賞》不分年齡、不分族群、不分你我，彼此透過嘻哈音樂的真切與坦率，表達對友人、親人、戀人，乃至對環境與世界的愛。

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