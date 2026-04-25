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    首頁 > 生活

    大鵬灣新候車停 「大小」鵬灣橋相輝映

    2026/04/25 10:18 記者陳彥廷／屏東報導
    大小鵬灣橋相互輝映。（記者陳彥廷攝）

    大小鵬灣橋相互輝映。（記者陳彥廷攝）

    屏東大鵬灣國家風景區在今年開年後不斷展現新氣象，配合台灣好行新車色上路，該風景區管理處（簡稱鵬管處）爭取公路局預算，打造全新候車亭，以國內唯一開啟橋「鵬灣大橋」為藍本的候車亭近期已經亮相，特定角度還能和真的鵬灣大橋「同框」，遊客直說「令人耳目一新」。

    鵬管處為國內台灣好行的績優推動單位，長期不斷營造更佳的旅運環境，去年爭取預算新建位於濱灣碼頭的公車亭，近期外觀已接近完成，施工圍籬再也「藏不住」如同揚帆出發的公車亭。

    鵬管處指出，為營造更豐富的灣域交通環境，加上要更新時日已久的候車亭，因此進行更新，以國內唯一的開啟橋「鵬灣大橋」造型作為藍本，成為濱灣公園的最新地標，共斥資約320萬元，預計5月驗收，6月啟用。

    鵬管處表示，新的公車亭有「橫看成嶺側成峰」的感覺，從正面看「大」字的意象，側面則為鵬灣大橋的形狀，整體也更為通透，不像傳統的候車亭容易遮擋視線，更能飽覽大鵬灣美景，結合在地特色，讓更多人認識大鵬灣。

    大鵬灣帆船生活節日前舉辦時，前來大鵬灣的許多遊客見到新的候車亭是讚不絕口，吳姓遊客說，受帆船生活節的活動前來，見到如同縮小版的鵬灣大橋成為候車亭，為大鵬灣畫龍點睛，成為一大亮點。

    大鵬灣新候車亭。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣新候車亭。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣新的候車亭。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣新的候車亭。（記者陳彥廷攝）

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