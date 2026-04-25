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    首頁 > 生活

    桃園市立圖書館邀霹靂布袋戲演出兒童劇 帶領孩童「社會情緒學習」

    2026/04/25 10:24 記者周敏鴻／桃園報導
    「童演童語兒童閱讀推廣活動」將設置趣味闖關遊戲區。（圖由桃園市政府提供）

    「童演童語兒童閱讀推廣活動」將設置趣味闖關遊戲區。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市立圖書館明天（26日）下午1點，將在龍潭區龍潭國小活動中心舉辦「童演童語兒童閱讀推廣活動」，邀來「霹靂布袋戲」演出兒童劇《魔神來襲！校園正義守護戰》，設置趣味闖關遊戲區，讓孩子們學習觀察他人情緒、理解人際互動，並培養合作精神與強化解決問題能力。

    「童演童語兒童閱讀推廣活動」以「SEL（Social Emotional Learning，社會情緒學習）」為核心主題，希望透過兒童劇演出、主題闖關活動，帶領孩子寓教於樂，培養起自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任決策等能力。

    首場活動由「霹靂布袋戲」演出兒童劇《魔神來襲！校園正義守護戰》，故事描述原本平靜的校園被神秘黑暗力量入侵，邪惡魔神操控學生勒索零用錢、威脅同學不得通報師長，讓校園陷入緊張氛圍；兒童劇透過互動設計、設置趣味闖關遊戲區，引導孩子們思考面對霸凌與不當行為時的應對方式，例如向大人求助、撥打反霸凌專線1953等。

    民眾參加活動有機會參加抽獎，獎品包括智慧型手錶、電子閱讀器等好禮，桃市圖「童演童語兒童閱讀推廣活動」還規劃許多場次，相關資訊可洽詢桃市圖官網。

    「童演童語兒童閱讀推廣活動」將設置趣味闖關遊戲區。（圖由桃園市政府提供）

    「童演童語兒童閱讀推廣活動」將設置趣味闖關遊戲區。（圖由桃園市政府提供）

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