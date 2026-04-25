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    首頁 > 生活

    大園多功能運動場館耗資7.7億元 預計8月動工

    2026/04/25 10:20 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市大園體育園區新建工程模擬圖。（工務局提供）

    桃園市大園體育園區新建工程模擬圖。（工務局提供）

    桃園市大園區長期缺乏大型室內運動場館，市府為促進區域均衡發展，辦理「桃園市大園體育園區新建工程」，選址於園科路、科三街交界處，預算約7.7億元，已進入招標階段，預計8月動工，將打造結合運動、休閒與智慧科技的現代化體育園區，提升大園鄉親的運動環境與生活品質。

    桃市府新建工程處指出，多功能運動場館建築規模為地上2層、地下1層，以「全齡共享」為核心設計理念，兼顧不同年齡層使用需求；規劃設施包括游泳池館及附屬空間、體適能中心、多功能教室，以及可供羽球、籃球及桌球使用的綜合球場等空間；另設置地下停車場，透過整合設施與優化動線配置，提升整體使用便利性，打造一站式運動休閒場域。

    桃市府強調，大園體育園區不僅是重要公共建設，更是對市民健康的長期投資，未來完工啟用後，將成為大園區關鍵運動據點，帶動周邊生活機能與健康產業發展，形塑兼具運動、休閒與生活機能的嶄新地標。

    桃園市大園體育園區將興建多功能運動場館，圖為工程模擬圖。（工務局提供）

    桃園市大園體育園區將興建多功能運動場館，圖為工程模擬圖。（工務局提供）

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