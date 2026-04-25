一生一定要走一次！萬人健行淡江大橋寫下歷史新頁

新北市「淡江大橋健行活動」，吸引上萬民眾熱情參與，市長侯友宜鳴槍後起步走。（記者翁聿煌攝）

新北市政府25日舉辦「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，吸引上萬民眾熱情參與，在市長侯友宜鳴槍後，邁開腳步登上淡江大橋這座全台矚目的世界級斜張橋，以雙腳寫下歷史新頁，許多民眾都很興奮，直呼「一生一定要走一次」，活動結合健行、音樂、市集與橋上限定體驗，現場人潮綿延、氣氛熱烈。

侯友宜表示，淡江大橋是國家級的重要建設，也是連結淡水與八里的關鍵交通命脈，完工後可縮短兩岸約25分鐘車程，更是一座展示新北城市美學的地標建築，在正式通車前，讓市民朋友用雙腳親自走上橋面，從不同角度欣賞淡水河口的壯麗景色，這不只是一場健行活動，更是一個歷史時刻。

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侯友宜說，今天萬人登橋的壯觀景象，象徵著市民朋友對這項重大建設的期待與驕傲，看到很多家庭、年輕朋友，還有長輩與小朋友，一起在橋上拍照、打卡、留下回憶，這就是城市最美的風景、人與城市的連結。未來淡江大橋通車後，將大幅提升交通便利性，也帶動淡水、八里整體發展，市府會持續努力，打造更宜居、更幸福的城市。

上午漁人碼頭廣場即湧入大批人潮，活動由精彩表演與特色市集揭開序幕，富邦悍將啦啦隊帶來活力應援，炒熱現場氣氛。隨著9點半健走起步，民眾從漁人碼頭出發，沿著橋面緩步前行，隊伍綿延成人龍，場面壯觀。

健行路線全長約2.5公里，民眾登上主橋後在折返點可360度飽覽淡水河口與八里海岸線壯麗景致，沿途並設置拍照打卡板、補給站與集章點，許多人闔家參與，更有不少民眾駐足拍照打卡，留下珍貴畫面，直呼「一生一定要走一次」。

新北市「淡江大橋健行活動」，吸引上萬民眾熱情參與。（記者翁聿煌攝）

參與「淡江大橋健行活動」民眾，開心與市長侯友宜合影留念。（記者翁聿煌攝）

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