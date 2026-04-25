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    首頁 > 生活

    創世基金會嘉義公益園遊會5/24登場 預訂園遊券滿額送好禮

    2026/04/25 08:43 記者王善嬿／嘉義報導
    創世基金會嘉義院5月24日舉行公益園遊會，昨放天燈啟動祈福。（記者王善嬿攝）

    創世基金會嘉義院5月24日舉行公益園遊會，昨放天燈啟動祈福。（記者王善嬿攝）

    創世基金會嘉義院籌募安養院擴建及植物人常年服務經費，5月24日上午9點至下午1點，在嘉義市立棒球場大門廣場，舉辦「築院+1」公益園遊會，嘉義院與嘉義郵局、大九九大賣場合作，即起早鳥預訂園遊券滿額還能獲贈鑰匙圈或美食優惠券、安全帽等好禮。

    嘉義市議會秘書涂純綺、㵾光文化藝術基金會嘉義辦事處副處長蔡詠富、九華山地藏庵董事長蔡爾健、總幹事蔡孟君等人，以及上億國際總經理詹宗霖、大九九大賣場副總經理呂耀宏等人，24日一起在天燈下寫下對植物人家庭、嘉義院的祝福，點亮愛與希望。

    創世基金會嘉義院長蕭伃雯表示，此次「築院+1」公益園遊會收入用於籌建嘉義新院及植物人服務經費，活動當天有「好想兔」、國軍寶寶、在地樂團及親子互動等節目，預計90攤愛心攤位，邀請各界一起響應，認助攤位、園遊券或捐物資。

    蕭伃雯說，即日起可到創世、嘉義郵局、大九九大賣場預訂園遊券，滿額享有好禮；每張券也都能摸彩，有iPhone等多項好禮，電洽（05）2320578。

    在地企業、團體響應創世基金會公益園遊會，號召大眾認捐園遊券，幫助植物人。（記者王善嬿攝）

    在地企業、團體響應創世基金會公益園遊會，號召大眾認捐園遊券，幫助植物人。（記者王善嬿攝）

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