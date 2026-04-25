山友衝一波！大坑最美4號步道重生解封 夢幻吊橋曝光超美

大坑4號步道近日重新開放，新造的繩索吊橋更是令人驚艷。（民眾提供）

山友期待已久的台中大坑風景區人氣路線再度回歸！被譽為難度最高的4號步道，在歷經颱風坍方與豪雨重創後，終於全面整修完成，自4月20日起正式對外開放，全長1.9公里的步道沿著山稜線鋪設木棧道，串聯至頭嵙山，沿途視野遼闊，遠眺層層山巒，吸引不少登山客搶先朝聖。

從曝光畫面可見，一座高懸林間的繩索吊橋筆直延伸，長33公尺，高低落差14公尺，兩側以繩網護欄圍起，腳下木板一路向下延展，形成強烈的視覺張力。橋面隨地勢起伏，站在中央彷彿置身空中步道，前方是綠意盎然的森林與遠方山景交織，畫面壯麗又帶點刺激感，被不少網友封為「最美或網美吊橋」。

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這座新亮點「繩索跨越橋」一亮相就引爆社群討論，網友紛紛留言：「真的像國外景點」、「光看照片就腿軟」、「邊走邊拍停不下來」、「挑戰度高但風景無敵」。也有人分享實際體驗直呼，「那段軟腳坡爬到懷疑人生，但看到景色瞬間值得」。

4號步道過去就以高難度聞名，其中長約300公尺、坡度近乎垂直的「軟腳坡」更是最大考驗，不少山友笑稱是「腿力試煉場」，前年受颱風與豪雨影響，步道嚴重受損，修復工程一波三折，甚至連施工設施都被沖毀，如今終於重生開放，讓登山族群格外珍惜。

隨著步道回歸與新景點加持，人氣迅速回溫，但該路線難度較高，建議量力而為並做好安全準備，才能在挑戰自我的同時，安心享受這段結合刺激與美景的山林之旅。

大坑4號步道4月20日起正式對外開放。（民眾提供）

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