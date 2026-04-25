3年完成33鄉鎮市的故事 「屏東SOLO」旅遊專書最後一輯5/3發表

屏東SOLO第三輯出版。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府分3年推出「屏東SOLO」旅遊專書，以每年11個鄉鎮的進度，將屏東33個鄉鎮市詳細介紹，2024年發表第一輯後就受到熱烈回響和關注，2025年第二輯依舊回響熱烈，如今第三輯已在今（2026）年完成，將於5月3日在屏東縣立圖書館總館發表，現場還設置33鄉鎮市集，歡迎民眾前往參加。

屏東縣共有33個鄉鎮市，「屏東SOLO」分3年，每年介紹11個鄉鎮，同時也透過縣府團隊包裝行銷、整理城鎮特色，讓每位來訪屏東的旅客化身收藏家，蒐集專屬屏東在地的故事。

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「屏東SOLO」第三輯旅遊專書將於5月3日在屏東縣立圖書館總館1樓發表，上午11點舉行「小米縣長發表簽書會」，由屏東縣長周春米分享新書內容，透過文字與故事帶領民眾看見屏東的33件瑰麗寶石，現場並開放簽書互動，拉近與讀者距離。活動現場設有誠品書店攤位，提供販售；同時，縣府官網也推出電子書版本，讓民眾隨時隨地都能透過書頁與腳步探索屏東旅遊精華。

屏東縣政府交通旅遊處表示，當日上午10時30分至下午5點同步推出「33鄉鎮市集」，集結來自屏東各地的特色品牌與職人，不但好逛好買，每一攤位更呈現該鄉鎮精心規劃的遊程介紹，讓民眾在逛市集的同時，也能深入認識在地風土，延伸未來的旅行想像。市集強調永續理念，全面採用環保餐具，並規劃四場次隨到隨玩的「自然食器」免費手做體驗活動，鼓勵民眾從日常實踐友善環境。

為倡導低碳運輸，活動推出綠色交通響應好禮。民眾只要出示5月3日當天搭乘或騎乘任一交通工具的證明，即可至會場兌換限量「屏東SOLO摺疊杯」。交旅處表示，「屏東SOLO」不僅是一場市集活動，更是一場關於土地、文化與生活方式的交流，歡迎民眾參加。更多活動內容、推薦遊程可至「屏東Go好玩」查詢。

「33鄉鎮市集」規劃四場次隨到隨玩的自然食器免費手做體驗。（圖由屏東縣政府提供）

屏東SOLO旅遊專書推出後深受歡迎，第三輯將於5月3日發表，由屏東縣長周春米簽書。（圖由屏東縣政府提供）

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