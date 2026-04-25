柯文哲夜赴護理站看病歷 施景中批特權：值班醫得犧牲其他病人

前民眾黨主席柯文哲遭爆深夜至新光醫院護理站了解患者病況，還在護理站內查看電子病歷，被質疑是否涉及施壓。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲被爆深夜至新光醫院護理站了解患者病況，還在護理站內查看電子病歷，被質疑是否涉及施壓，網友在社群熱議此事，也有不少白營支持者發文力挺柯文哲。台大醫院婦產科名醫施景中為此發聲質疑，「如果病房每個家屬都要求有這個特權，這個值班必須要犧牲掉其他病人」、「一般病人家屬是不可能進來護理站對著我們的醫療行為指指點點的」。他也強調，「這不但妨礙醫療工作，同時可能觸犯許多法規」。

有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？」柯文哲昨證實有前往新光醫院，並指是中央黨部員工媽媽開刀，稱「我自己也是醫療專家，員工一定會希望說，去找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」。柯文哲也稱，白天行程很多，忙完才有辦法去醫院。

請繼續往下閱讀...

針對外界質疑柯文哲進入護理站是否涉及介入醫療工作，新光醫院醫務副院長張益誠昨說明時提到，相關過程屬常見醫病溝通情境，並無明顯施壓情形，並指從相關資料觀察，柯文哲的表達方式屬外界常稱的「柯式語法」，「不是說『我要你怎麼樣』，而是講話的感覺」，即便沒有惡意，仍可能讓聽者感受到壓力。

在社群上也有不少白營支持者發文幫柯文哲緩頰，強調柯只是因為醫師出身的「職業本能」，才會在深夜前往醫院關懷，認為不該用「電人」來解讀。還有人稱病患及家屬都沒意見，質疑批評的網友及媒體小題大作。

對此施景中昨下午也在某篇挺柯網友的發文底下直言，「你們什麼時候『包容』和『理解』過在場的值班醫師和主謢？他值班的時候需要照顧一整個病房的病人，處理這些病人的醫囑，護理師也是。如果病房每個家屬都要求有這個特權，坐在護理站看著電腦要醫生幫他解釋，這個值班必須要犧牲掉其他病人，和他們自己繁重的文書作業」。

施景中強調，「我再問一次，你們有包容和理解過這個值班醫師和主護嗎？這個已經是特權了，一般病人家屬是不可能進來護理站對著我們的醫療行為指指點點的」。

後續施景中也在他的threads帳號發文分享，表示過去也曾遇到病患的家屬是警政署高層，「每次總是在晚上11點附近來到病房探視，然後翹著腿，要值班醫師來解釋她的病情」。

施景中直言，「晚上值班，我們一個人就是管一整個病房（有時候還要管到兩個病房），有許多醫囑要補，有許多文書作業要處理，有時候狀況不好的病人要急救。所以我們特別痛恨這種白天不來看，偏偏挑在人力緊縮的時候才來探視病人的家屬」。

施景中也強調，何況值班醫師還不是負責這個病床的醫師，要去看冗長病歷，再去跟這個他也不認得的還翹著二郎腿的人報告，耽誤了處理其他病人的時間。

施景中提到，「根據醫療法第72條規定，醫師不得透露病患隱私給第三者，除非有獲得病人授權。不知道柯文哲是否真的得到病人的授權？」

施景中也質疑，「他可以坐在護理站裡面，對這醫生的處理指指點點，不確定是否有對當班醫生要求要做什麼處置；如果有，也可能會違反了醫療法規。根據醫師法第28條，在執業登記醫療院所以外的地方執行醫療行為，必須符合醫師法規定，通常需經事先報准」。

施景中也感嘆，「自稱專家，就可以進入我們的工作場合指導，這不但妨礙了我們的醫療工作，同時可能觸犯了許多法規」、「假使這樣做都還沒有事，別人也可以比照辦理下次我們的產房護理站，同樣也可以跑出一堆人，要求要看我們護理站的電腦，並解釋病情給他們聽」。

施景中強調，如果這是大家覺得不應該被容忍的，還有人執意這麼做，這就是特權。他也呼籲，「希望爆料的護理師不要被醫院懲罰，她是為了維護醫療院所的秩序和正義」。

有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？」該文後來雖已刪除，但已被網紅四叉貓截圖備份。（圖擷自threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法