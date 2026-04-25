今晨5縣市大雨特報！白天中南部防雷雨 下週又有鋒面來襲

氣象署指出，今天（25日）鋒面逐漸離開，但受東北季風及華南雲雨區東移影響水氣偏多，今晨桃、竹、苗、南投5縣市大雨特報，白天各地易有短暫陣雨，尤其中南部地區降雨機率偏高，偶伴隨雷雨，並有局部較大雨勢。（資料照）

中央氣象署指出，今天（25日）鋒面逐漸離開，但受東北季風及華南雲雨區東移影響水氣偏多，今晨桃、竹、苗、南投5縣市大雨特報，白天各地易有短暫陣雨，尤其中南部地區降雨機率偏高，偶伴隨雷雨，並有局部較大雨勢，戶外活動應攜帶雨具備用，預測雨勢到晚上可望逐漸趨緩，基本轉為多雲的天氣。

今日氣溫方面，北部及東半部高溫約23至26度，感受稍涼，中南部地區則是27至28度，而北部及宜花低溫為19、20度，其他各地則是21至23度，外出請適時增添衣物以免受涼。

請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，今晨至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，尤其苗栗、雲林及嘉義已出現能見度不到200公尺的現象，台中能見度亦較低，駕駛朋友請留意路況安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風及華南雲雨區東移影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日東北季風減弱，轉偏東風，下週一進一步轉東南風，各地氣溫回升；週日、下週一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週二環境吹偏南風，水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後發展範圍較廣，中南部地區及北部山區可能有局部短暫陣雨出現。

下週三鋒面逐漸通過，中部以北地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，而南部大致為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨。

下週四東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉涼，降雨逐漸趨緩，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

下週五東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升；僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週六東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

下下週日另一鋒面接近，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨。下下週一鋒面影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或局部雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 24 23 ~ 29 25 ~ 30 21 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法