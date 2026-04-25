04/25 各報重點新聞一覽

美國聯邦眾議院撥款委員會公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括在對外軍事融資計畫下，對台提供不少於5億美元的援助。圖為美國國會大廈。（中央社資料照）

自由時報

公布2027年撥款法案 美眾院：軍事援台157億

美國政府目前雖聚焦在中東戰事，但仍積極投入資源支持台灣等盟邦。根據美國聯邦眾議院撥款委員會公布二〇二七財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括在對外軍事融資計畫下，對台提供不少於五億美元（約新台幣一百五十七億多元）的援助；委員會特別指出，儘管整體預算削減，法案仍對台灣等美國盟友維持強健支持。

請繼續往下閱讀...

詳見公布2027年撥款法案 美眾院：軍事援台157億。

藍白修惡空污法 擴大地方權限 工總：電廠、工廠恐爆關廠危機

繼修惡光電三法後，藍白立委再提出空污法修正草案，預計二十九日立法院衛環委員會排審。工業總會昨緊急發聲，強調此次修法重點包括擴大地方裁量權、可強制業者減排、限制或禁止燃料使用，以及縮短許可展延期限等，將造成電廠與工廠營運受限、甚至關廠風險，呼籲維持現行制度，不宜貿然修法。

詳見藍白修惡空污法 擴大地方權限 工總：電廠、工廠恐爆關廠危機。

強化防逃 司法院修訂刑訴法 被告違反事項 檢警可立即抓人

司法院修訂刑事訴訟法，包含以科技設備進行簡式審判程序、放寬審判筆錄製作方式、落實分流制刑事訴訟程序等，以減輕書記官工作負荷；同時在被告防逃方面，增訂檢警可逕行拘提的相關機制。司法院於廿三日召開院會通過修正草案，近日送行政院會銜後，即送立法院審議。

詳見強化防逃 司法院修訂刑訴法 被告違反事項 檢警可立即抓人。

聯合報

川普宣布 以黎停火將延長3周

以色列與黎巴嫩間的十天停火即將於廿六日到期。美國總統川普廿三日在白宮橢圓辦公室舉行的第二輪以黎談判中宣布，此一停火將延長三周。川普表示，將邀以色列總理內唐亞胡與黎巴嫩總統奧恩於不久的將來在白宮會面。

詳見川普宣布 以黎停火將延長3周。

用水調查 自來水哪來 6成1不知

聯合報民意調查發現，雖有七成二民眾熟悉自來水的供水流程，卻只有三成九民眾知道水從哪來。六成七民眾期待未來在自來水費單上標示水源來源。

詳見用水調查 自來水哪來 6成1不知。

中國時報

川普再點名台灣搶晶片

美國總統川普一直宣揚，高關稅政策正在促使製造業大舉回流。川普23日在白宮面對媒體時，再度點名台灣搶走美國的晶片製造業，指全球晶片大部分來自台灣及韓國，但現今業者已紛紛回美國設廠，美國很快就能搶下近50％晶片市場。

詳見川普再點名台灣搶晶片。

AI發功 台經院上修GDP至7.56％

AI應用需求強勁，台灣經濟成長開外掛！台經院24日公布最新國內總體經濟預測，在出口、投資雙引擎帶動下，大幅上修115年全年經濟成長率（GDP）預測值至7.56％，較上次預測上修3.51個百分點；台經院景氣預測中心主任孫明德形容，AI如同「神功護體」，帶動出口與投資，成台灣經濟最大的亮點。

詳見AI發功 台經院上修GDP至7.56％。

藍白立委再提出空污法修正草案，工業總會昨緊急發聲，強調此次修法，將造成電廠與工廠營運受限、甚至關廠風險。圖為台中火力發電廠。（資料照）

司法院修訂刑事訴訟法，被告防逃方面，增訂檢警可逕行拘提的相關機制。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法