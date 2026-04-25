為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    Google重押Anthropic　加碼AI布局

    2026/04/25 04:36 中央社

    彭博（Bloomberg News）今天報導，谷歌（Google）母公司Alphabet計劃向人工智慧（AI）新創公司Anthropic投資高達400億美元（新台幣1兆2584億元），深化兩家科技巨擘的合作關係。

    報導指出，Google目前已承諾投入100億美元現金，若Anthropic達成績效目標，Google將再追加300億美元投資，並協助其大幅擴充運算能力。Anthropic估值約為3500億美元。

    Anthropic與Google尚未立即回應路透社的置評請求。

    這項消息發布前幾天，Anthropic甫宣布亞馬遜（Amazon）將投資他們高達250億美元，顯示市場對這家AI助理Claude模型開發商的投資熱度持續升溫。

    由於Claude系列模型需求強勁，Anthropic正積極尋求更多運算資源，並在近期簽署多項重大合作協議。

    本月稍早，Anthropic與博通（Broadcom）及Google達成AI運算合作協議，並宣布與雲端基礎設施公司CoreWeave簽訂多年期合約，同時預計在今年底前透過亞馬遜晶片取得近1GW（Gigawatt，百萬瓩）算力。

    在需求大幅成長下，Anthropic本月年化營收已突破300億美元，較2025年底約90億美元顯著攀升。Anthropic專注訓練其AI模型用於程式開發，因此擁有大量企業客戶。

    Anthropic在今年2月募資中籌得300億美元，吸引大量投資人關注，使其估值達到3800億美元，據傳部分創投機構甚至給出高達8000億美元的估值。（編譯：徐睿承）1150425

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播