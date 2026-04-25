駐駕變快閃？「大甲媽」駐駕彰化市天后宮3分鐘 在地人期待落空

大甲媽回鑾彰化市區，一級戰區的彰化市永樂街以紙花來迎接鑾轎。（記者劉曉欣攝）

「大甲媽」遶境昨天（24日）晚間回鑾彰化市區，在晚間11點10分駐駕彰化市天后宮，比去年提早40分鐘，但只停留3分鐘就隨即起駕，令群眾與香客大為傻眼，因為去年延遲2小時20分鐘，都還有停留5分鐘，今年比較早到，卻反而停留時間更短，「駐駕」變成快閃，令人難以接受。

彰化縣長王惠美昨晚在彰化市天后宮等候「大甲媽」鑾轎來駐駕，並與大甲鎮瀾宮董事長顏清標握手致意，並親自送駕，王惠美向「大甲媽」祈求風調雨順，國泰民安，也感謝所有員警的辛勞。

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不過，在王惠美致詞一結束，「大甲媽」就隨即起駕，前後只待3分鐘，讓全場等候多時的民眾都傻了眼，原本以為今年早一點到，可以停留久一點，結果，完全不是這樣，期待完全落空。

有民眾指出，「大甲媽」每年遶境會經過彰化市兩次，去程會駐駕彰化市南瑤宮、回鑾會駐駕彰化市天后宮，以前民眾都是跑去這兩間廟去看大甲媽，跟大甲媽拜拜祈福。但近年來卻都是「快閃」，今年去程駐駕南瑤宮3分鐘，還可以說是因為行程大延宕，為了趕路才不得已如此。但回鑾也是駐駕3分鐘，明明都比去年提早到，還是速速起駕，也讓彰化人大嘆，「駐駕」變成「快閃」，這也變成大甲媽在彰化市的特有現象。

彰化縣長王惠美為大甲媽鑾轎扶轎。（彰化縣政府提供）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扶轎抵達彰化市天后宮。（彰化縣政府提供）

大甲媽遶境回鑾彰化市永樂街，大批警力以牌面進行交通與人員管制。（記者劉曉欣攝）

駐駕變快閃！大甲媽回鑾彰化市區，駐駕彰化市天后宮只有3分鐘。（記者劉曉欣攝）

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