水鹿啃樹海拔下降 啃食紀錄曝

自動相機拍到的水鹿覓食。（翁國精研究室提供）

國內野生動物保護觀念從原本極端剝削轉變成近年的極端保護，在沒有頂級掠食者的狀態下，各類物種數量暴增，尤其水鹿的部分，在玉山塔塔加就觀察到國外數據的2倍之多，覓食範圍海拔也漸次降低，屏科大教授翁國精透過架設自動相機長期監測數十年，盼為野生動物保護政策提供數據基石。

長年專研水鹿生態的翁國精，多年前已在中台灣山區架設自動相機，隱藏在山林之間觀測生態，這十多年間，確實發現各物種野生族群增生高速成長，且逐漸往較低海拔拓展；坊間目前熱門的登山步道常常目擊，甚至近期傳出登山客遭落石砸中事件，盛傳係因水鹿踩踏所導致的落石。

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翁國精表示，接受玉山國家公園管理處的委託進行調研，在9.61平方公里放置100台自動相機進行拍攝，每台相距約200公尺，經過平均，樣區內每平方公里可達到20隻水鹿，是國外的1倍甚至更多。

水鹿食性偏好鐵杉、冷杉，甚至紅檜等小樹較嫰樹皮，但若樹皮遭環剝，樹種難以存活。翁國精表示，水鹿雖非一次就環狀啃食樹幹，但樹皮自我修復極慢，在日積月累下若環繞成圈，養分及水分就無法運送，樹木只剩死亡一途，樣區內可觀察到樹木綠、楬色夾雜，楬色即屬乾枯，但綠樹也無法完全樂觀，因為很可能會發現被啃食的傷口。

有了數據，翁國精下一步就是設置隔離區進行長期觀測，共有2處29公尺乘30公尺及5處1公尺見方的隔離區，他說，山區坦地難尋，能找到的較大隔離區僅兩處，內部可以保持不被外部干擾，與外部的生長狀態進行對照，希望能為受水鹿已大量啃食林相尋覓更多未來的可能保復育方向。

水鹿啃食範圍海拔近年逐漸下降。（翁國精研究室提供）

水鹿啃食樹皮留下的痕跡。（翁國精研究室提供）

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