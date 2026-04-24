淡江大橋機車道寬度引議 江怡臻批蘇巧慧裝睡 綠營議員反譏：難道在地立委沒功能？

淡江大橋機車道寬度議題，國民黨新北市議員江怡臻（右）點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）身為立委遲遲未表態，她質疑裝睡的「水獺媽媽」該不會變成「甩鍋媽媽」？（擷取自「江怡臻」臉書）

新北淡江大橋將於5月通車，眾多網友認為機車道2.5公尺過窄引熱議，立法院交通委員會昨也到淡水、八里考察此議題，國民黨新北市議員江怡臻另點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧身為立委卻遲遲未表態，她質疑裝睡的「水獺媽媽」同意這樣通車？該不會變「甩鍋媽媽」？民進黨新北市議員鄭宇恩反譏，江怡臻是否忘記淡水現任立委是同黨的洪孟楷，難道在地立委沒功能？

江怡臻說，她作為新北市議員，每天在地方跑，聽到最多的一句話是「這條橋到底安不安全？誰要負責？」所有人都知道，這條橋出問題的根源，在交通部的規劃不良，所以她要把淡江大橋問題，帶到蘇巧慧面前。

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她向蘇巧慧提3問題：「妳在意新北市民的安全嗎？」、「妳有勇氣替新北人監督自己人嗎？」、「妳同意5月12日這樣通車嗎？」她說，距離通車剩不到3週，蘇巧慧要求中央延後嗎？要求重新檢討嗎？要求改善設計嗎？還是覺得這樣就可以了？新北人騎上去撞到了算他倒楣？

江怡臻強調，蘇巧慧不只是民進黨提名的新北市長參選人，還是新北市民選出來的立委，是目前所有參選人中，離中央執政最近的人，蘇巧慧一通電話打給交通部長陳世凱就能解決問題、問出真相，但蘇巧慧從頭到尾對淡江大橋機車道的爭議，一句話都沒講過，一通電話都不願打，「她是全台灣最有資源能替新北人打這通電話的人」。

鄭宇恩則反批，江怡臻是不是忘記淡水現任立委是同黨籍的洪孟楷，難道在地立委沒功能？要江怡臻來發聲？淡江大橋的通車是淡水八里鄉親引頸期盼的重大建設，交通專業回歸專業討論，江怡臻喊要暫緩通車，有問過同黨籍的洪孟楷、陳偉杰、陳家琪或是呂鈞鴻嗎？

立法院交通委員會昨到淡水、八里區公所考察淡江大橋機車道議題，民進黨新北市議員鄭宇恩（右二）也到場關心。（記者黃政嘉攝）

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