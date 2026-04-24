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    首頁 > 生活

    揭祕構樹南島語族共同記憶 「打樹成衣」原發中心開展

    2026/04/24 22:47 記者陳彥廷／屏東報導
    薩摩亞的構樹使用方式。（原發中心提供）

    薩摩亞的構樹使用方式。（原發中心提供）

    「打樹成衣-南島記憶與文化連結」特展今天移師屏東瑪家「台灣原住民族文化園區」，原住民族委員會原住民族文化發展中心說，這不僅是一場展覽的遷移，更是一場文化根脈的深情回返。

    特展由娜麓灣樂舞劇團的排灣族古調吟唱搭配鼻笛演奏揭開序幕，原發中心主任邱黃肇崇及參展藝術家伊亞偲烙（lyas）等人共同剝取構樹皮來敲打，體驗祖先早年的工藝智慧，也代表特展正式來到台灣南島語族重地開展。

    原住民族委員會排灣族族群委員江金妹說，散見於台灣山野間的構樹，是她兒時在山林中與父親互動的重要記憶，還是揭開南島語族遷徙的關鍵金鑰，不僅深化植物與族群遷徙的關聯，更是台灣作為南島文化樞紐的具體科學基礎。

    邱黃肇崇指出，在巴布亞紐新幾內亞的樹皮還有分性別，女性的embobi是裹於下身的長方形大布，男性的koefi則是纏於雙腿與臀部，還透過紅黑兩色的蜿蜒曲折作為裝飾，有的還有氏族徽記般圖樣，以自然意象訴說祖先歷史。

    邱黃肇崇說，研究認為，構樹的發源很有可能就是來自台灣，因此特別邀請在地藝術家伊亞偲烙（lyas）與黑色雋永參展，由屏東原鄉在地青年工藝師們以傳統樹皮布為創作源頭，透過當代美學視角延伸，將質樸的韌皮纖維轉化為具備當代語彙的工藝創作，呈現南島族群面對傳統工藝時的復振傳承與創新轉譯，讓古老技藝在當代生活中產生新的共鳴。

    斐濟結合生活衣物的作品。（記者陳彥廷攝）

    斐濟結合生活衣物的作品。（記者陳彥廷攝）

    巴布亞紐幾內亞結合生活衣物的作品。（記者陳彥廷攝）

    巴布亞紐幾內亞結合生活衣物的作品。（記者陳彥廷攝）

    「打樹成衣-南島記憶與文化連結特展」移師屏東瑪家台灣原住民族文化園區。（原發中心提供）

    「打樹成衣-南島記憶與文化連結特展」移師屏東瑪家台灣原住民族文化園區。（原發中心提供）

    原博館籌備處主任謝美蘭（左起）、原發中心主任黃肇崇、藝術家lyas、排灣族族群委員江金妹。（原發中心提供）

    原博館籌備處主任謝美蘭（左起）、原發中心主任黃肇崇、藝術家lyas、排灣族族群委員江金妹。（原發中心提供）

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