非體育班的排球夢 嘉義市北園國中男排奪全國乙級第6名

嘉義市北園國中男排球員在國中排球乙級聯賽全國決賽扣球。（北園國中提供）

嘉義市立北園國中成立排球隊已50餘年，但學校並無體育班，而是挑選一般生參與社團，努力鍛鍊球技，今年國中排球乙級聯賽全國決賽在高雄市前鎮國中開打，今天完成賽事，北園國中男排奪得第6名，是男排創立以來第二佳的成績。

北園國中男排曾在前年國中乙級聯賽獲得全國第3名，創下歷年最佳名次，去年闖進全國決賽，可惜並未進入8強；今年由邊線攻擊手隊長蘇昱丞領軍，以及同為9年級的自由球員許楷桀、舉球對角攻擊手許瑞麟及中間快攻手劉宥陞，加上多位具潛力的7、8年級隊員，在縣市預賽、南區複賽一路過關斬將，連4年闖進全國決賽。

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全國決賽本月20日展開，北園國中在分組賽擊敗宜蘭縣羅東國中，敗給基隆市百福國中，擊敗南投縣同富國中，闖進前12強；12強戰遭遇曾獲得全國冠軍的台南市白河國中，以2比1險勝進入前8強，但接著敗給最終奪得冠軍的南投縣草屯國中，並未進入前4強。

今天賽事最後一天，北園國中擊敗曾奪得全國冠軍的屏東縣泰武國中，闖進5、6名排名戰，對上分組賽曾勝過的同富國中，但在第3局以14比16惜敗，最終獲得第6名，選手們非常難過，但也誓言要更努力，更進步，再接再厲。

北園國中校長謝宜岑說，球隊以社團方式運作，由教練戴東進指導，球員認真訓練，兼顧課業，更有多位非學區內學生特地前來就讀，希望能參加排球隊，學習球技及運動精神。

嘉義市長黃敏惠說，「運動是嘉義市最珍貴的DNA」，市府致力推動校園運動社團，希望能落實「健康城市、在地運動」的願景，讓孩子挑戰極限，自信在運動場上發光。

市府教育處長郭添財說，為給予選手堅實的後盾，市府與議會攜手針對排球練習場進行木地板、天花板及空調等硬體升級，透過優質環境結合專業教練的系統化訓練，讓基層人才培養更扎實，將持續作為後盾，期待北園國中在未來的賽場上繼續締造更多屬於嘉義市的榮耀。

北園國中球員在球場奮戰。（北園國中提供）

北園國中男排在國中排球乙級聯賽全國決賽獲得第6名。（北園國中提供）

北園國中男排獲得第6名，隊員們誓言要更努力，更進步。（北園國中提供）

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