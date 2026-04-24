神農市集週六日在凹子底森林公園登場 主打金牌農村+食農體驗

高雄神農市集4月25、26日在凹子底森林公園登場登場，主打「金牌農村」及食農體驗。（高雄市政府提供）

高雄市農業局主辦的「神農市集」週六日（25、26日）在凹子底森林公園登場，集結百攤優質農特產，主打「高雄市金牌農村」30項特色農產品，還有6場食農體驗、品茗認識山林資源，展現高雄農業豐富多樣性。

農業局長姚志旺說，神農市集不僅是農產品的展售平台，更持續透過場域設計與策展規劃，讓市集轉化為結合生活美學與農業體驗的交流空間，透過多元活動與輕鬆有趣的互動方式，讓民眾在逛市集過程中自然認識農業，了解食物從產地到餐桌歷程，逐步拉近與土地距離，進一步建立對食物來源信任與認同，也讓在地小農品牌被更多人看見，拓展市場能見度，進一步走入民眾日常生活，成為支持在地農業的重要力量。

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這次市集特別設置「高雄市金牌農村」展區，以綠植與木質元素營造自然質感，展出從精緻禮盒到日常零嘴等多元高雄味產品，舞台區規劃兩場「金牌賓果」活動，提供精美小禮物，民眾邊逛邊玩、收穫滿滿，增添樂趣。

此外，高雄市為深化食農教育，安排6場食農體驗，由專業農民老師帶領民眾動手實踐，從毛豆、鮮奶到芭樂，體驗食材從產地到餐桌的趣味歷程現場；還有魔術秀和音樂表演。

現場更邀請桃源區「哈力部頌山茶坊」負責人賴金龍職人，分享山茶文化與永續利用知識，示範從沖泡到再利用的多元應用，讓民眾了解茶葉的完整價值循環，認識在地山林資源，實踐環保與永續生活。

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