黃偉哲率隊叩關新加坡食品展 台南農產訂單破3.5億元

台南市長黃偉哲（左二）帶領台南業者參加新加坡食品展。（農業局提供）

新加坡國際食品展（FHA 2026）今（24日）落幕，台南市長黃偉哲帶領12家業者組成「台南隊」參展，爭取新加坡、馬來西亞及其他國際市場買主，到訪台南館進行商務洽詢，農業局初步統計台南農產接單金額已逾1100萬美元（約新台幣3.5億元），交出漂亮的外銷成績單。

黃偉哲表示，國際買家對於產品品質、安全標準及供應穩定性的重視程度持續提升，而台南農產品和加工品都具備良好基礎，並精進產品更貼近國際市場需求，這次參與新加坡食品展，因此能在短時間內快速對接市場，提供符合買家期待的農產品，提升洽談效率與合作機會。

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台南市農業局局長李芳林指出，在新加坡食品展的台南館，展出產品以符合市場需求為導向，聚焦「便利性」、「健康取向」及「加工加值」三大特色，其中水產加工品、地瓜系列產品及水果加工食品詢問度最高，像是去刺處理的虱目魚產品及冷凍水產，獲得餐飲及零售通路買家青睞；果乾、果汁及穀物類產品，則因符合現代消費趨勢，展現高度市場潛力。

赴新加坡參展的台南業者，包括鮮饌國際、冠南生物科技、台灣黃金蕎麥、金嘉隆（所長茶葉蛋）、誠輝貿易（美優鮮生）、綠園牧場、昱虹創藝（台南青）、瓜瓜園、貫金食品、永良老頭家（冬瓜茶）、慈光食品有限（B.B.麻辣專家）、黑橋牌，透過展期間密集洽談，與多家國際買主建立合作意向，並持續進行後續訂單與通路對接。

農業局強調，未來將持續輔導業者強化加工升級，提升附加價值、冷鏈物流及國際市場布局，協助業者拓展台南優質農漁產品持續搶占國際市場。

台南市農業局和12家業者組成「台南隊」參加新加坡食品展。（農業局提供）

台南農產品和加工品赴新加坡食品展參展，交出漂亮的成績單。（農業局提供）

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