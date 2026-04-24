日本黃金週4/29登場 九份山城掛「熱川燈籠」如置身異國

因應日本黃金週即將於4月29日登場，新北市瑞芳九份商圈在九份豎崎路掛起日本熱川燈籠。（新北市九份商圈發展協會提供）

新北市九份山城與日本熱川溫泉區的地形相似，台日雙方從2025年交流，九份與熱川溫泉區建立正式聯繫管道，因應日本黃金週（4月29日到5月5日）即將到來，九份山城與熱川溫泉區同步懸掛燈籠照亮夜空，展現不同夜色風情，讓台日遊客不用出國，也能感受異國春季旅遊魅力。

九份與日本熱川溫泉區地形相似，2024年經濟部商業發展署的「台日商圈國際交流論壇」，九份與熱川建立起正式聯繫管道。九份商圈2025年10月與日本靜岡縣東伊豆町「熱川點亮．九份光影城鎮發展協議會」簽訂「友好交流協定」，雙方以「燈籠之光」為象徵，建立穩固的合作夥伴關係，攜手推動觀光振興、文化互訪與在地產業交流。

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日本熱川溫泉區掛起九份紅燈籠，白天可遠望太平洋，夜晚在燈籠夜光與溫泉中放鬆身心；熱川車站設置「熱川點亮九份．友好交流藝廊」，讓旅客可認識九份的文化與景致。

新北市九份山城則在豎崎路與輕便路，懸掛日本熱川燈籠，將日本溫泉文化融入九份夜景，營造如同置身異國的體驗。九份的夜景迷人，很多遊客品茶賞夜景，看到熱川的燈籠都很好奇。

九份商圈發展協會理事長許立育指出，期望吸引更多國際旅客造訪九份，促進地方觀光經濟發展，會在輕便路及阿妹茶樓對面的協會辦公室前設熱川解說牌，讓遊客了解背景、文化歷史。許立育說，未來九份與熱川將持續以燈籠為文化交流核心，推動更多跨國觀光合作計畫，讓燈籠之美照亮兩地的情誼與觀光。

新北市九份山城與日本熱川溫泉區的地形相似，台日雙方從2025年交流，因應日本黃金週（4月29日到5月5日）即將到來，九份山城與熱川溫泉區同步懸掛燈籠照亮夜空。（新北市九份商圈發展協會提供）

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