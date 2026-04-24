為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本黃金週4/29登場 九份山城掛「熱川燈籠」如置身異國

    2026/04/24 22:24 記者俞肇福／新北報導
    因應日本黃金週即將於4月29日登場，新北市瑞芳九份商圈在九份豎崎路掛起日本熱川燈籠。（新北市九份商圈發展協會提供）

    因應日本黃金週即將於4月29日登場，新北市瑞芳九份商圈在九份豎崎路掛起日本熱川燈籠。（新北市九份商圈發展協會提供）

    新北市九份山城與日本熱川溫泉區的地形相似，台日雙方從2025年交流，九份與熱川溫泉區建立正式聯繫管道，因應日本黃金週（4月29日到5月5日）即將到來，九份山城與熱川溫泉區同步懸掛燈籠照亮夜空，展現不同夜色風情，讓台日遊客不用出國，也能感受異國春季旅遊魅力。

    九份與日本熱川溫泉區地形相似，2024年經濟部商業發展署的「台日商圈國際交流論壇」，九份與熱川建立起正式聯繫管道。九份商圈2025年10月與日本靜岡縣東伊豆町「熱川點亮．九份光影城鎮發展協議會」簽訂「友好交流協定」，雙方以「燈籠之光」為象徵，建立穩固的合作夥伴關係，攜手推動觀光振興、文化互訪與在地產業交流。

    日本熱川溫泉區掛起九份紅燈籠，白天可遠望太平洋，夜晚在燈籠夜光與溫泉中放鬆身心；熱川車站設置「熱川點亮九份．友好交流藝廊」，讓旅客可認識九份的文化與景致。

    新北市九份山城則在豎崎路與輕便路，懸掛日本熱川燈籠，將日本溫泉文化融入九份夜景，營造如同置身異國的體驗。九份的夜景迷人，很多遊客品茶賞夜景，看到熱川的燈籠都很好奇。

    九份商圈發展協會理事長許立育指出，期望吸引更多國際旅客造訪九份，促進地方觀光經濟發展，會在輕便路及阿妹茶樓對面的協會辦公室前設熱川解說牌，讓遊客了解背景、文化歷史。許立育說，未來九份與熱川將持續以燈籠為文化交流核心，推動更多跨國觀光合作計畫，讓燈籠之美照亮兩地的情誼與觀光。

    新北市九份山城與日本熱川溫泉區的地形相似，台日雙方從2025年交流，因應日本黃金週（4月29日到5月5日）即將到來，九份山城與熱川溫泉區同步懸掛燈籠照亮夜空。（新北市九份商圈發展協會提供）

    新北市九份山城與日本熱川溫泉區的地形相似，台日雙方從2025年交流，因應日本黃金週（4月29日到5月5日）即將到來，九份山城與熱川溫泉區同步懸掛燈籠照亮夜空。（新北市九份商圈發展協會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播