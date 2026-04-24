「美濃大峽谷」6千萬罰鍰只收到25萬 高市府：逾期移送強制執行

美濃大峽谷案重罰6000萬元只收到25萬元，引發討論，高市府表示，逾期未繳全數移送強制執行。（高市府提供）

高雄美濃大峽谷盜採砂石案，高市府重罰總額逾6000萬元，到今年3月卻只收到25萬元罰鍰，引發議員強烈質疑；市府強調，逾期未繳全數移送強制執行。

市府說明，針對美濃盜採砂石案，自去年起查獲以來皆審慎受理，跨局處嚴格依土石採取法、區域計畫法、廢棄物清理法加重裁罰，並主動移送檢方調查偵辦，橋檢已起訴包含地主、幕後金主、涉及竊盜竊佔土石犯罪行為之共犯多人。

請繼續往下閱讀...

針對坑洞回填整復，市府已要求地主及其他義務人依廢棄物清理計畫完成清理，並限期提送回填土方計畫，農地恢復原狀費用不會由全民買單。

經發局表示，自去年度經警察局通報或1999市民檢舉美濃盜採案件，計查8處遭盜採土石農地，市府皆審慎受理，主動函送地檢署偵辦。

市府各局處嚴格依法加重裁罰，裁罰合計超過6000萬元罰鍰，至今年3月，依「土石採取法」累計收取罰鍰25萬2271元，逾期未繳交罰鍰者，已全數依法移送法務部行政執行署，強制執行名下財產，另就犯罪所使用機具設備及相關證物已由法院證據保全，等依法解除保全並沒收後變賣。

經發局以美濃新吉洋盜採案為例補充，去年1月查獲即列管，同年3月裁罰100萬元；4月稽查發現坑洞擴大，6月主動依區域計畫法移送地檢署偵辦，並加重裁罰200萬元；8月再與檢調聯合查緝，依違反廢棄物清理法移送；9月依廢清法、土石採取法及區域計畫法合計加重裁罰1430萬元，此案累計裁罰達1730萬元。

經發局指出，針對新型態砂石盜採共犯結構，除進行大規模掃蕩，同時促請中央機關修法納入刑責，行政院刻正審查去年10月經濟部預告之土石採取法修正草案，增訂至少5年以下刑事責任，杜絕以人頭承租人進行盜採土石。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法